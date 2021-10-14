Кто станет победителем премии за самый смешной снимок животного? (фотогалерея)

Самые смешные фото животных 2021 года

Не смешите меня!

Премия Comedy Wildlife Photography Awards присуждается с 2015 года. За это время она превратилась во всемирно известное событие. "Этот детеныш серого тюленя выплыл на каменистый берег в Северном Йоркшире и проспал на камне несколько часов, - рассказывает фотограф Мартина Новотна. - Периодически он потягивался и зевал, и вдруг у него на мордочке появилось такое выражение, как будто он хихикает".