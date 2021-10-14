 Кто станет победителем премии за самый смешной снимок животного? (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.10.2021

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Культура и стиль жизни

Кто станет победителем премии за самый смешной снимок животного? (фотогалерея)

Премия Comedy Wildlife Photography Awards с 2015 года присуждается за самые забавные фотографии животных. Победитель этого года будет объявлен 21 октября, а пока в фотогалерее DW можно познакомиться с финалистами.

  • Хихикающий детеныш северного тюленя

    Самые смешные фото животных 2021 года

    Не смешите меня!

    Премия Comedy Wildlife Photography Awards присуждается с 2015 года. За это время она превратилась во всемирно известное событие. "Этот детеныш серого тюленя выплыл на каменистый берег в Северном Йоркшире и проспал на камне несколько часов, - рассказывает фотограф Мартина Новотна. - Периодически он потягивался и зевал, и вдруг у него на мордочке появилось такое выражение, как будто он хихикает".

  • Чу Хань Линь сфотографировал прыжок илистого прыгуна двойным риттбергером на Тайване

    Самые смешные фото животных 2021 года

    Двойной риттбергер в исполнении илистого прыгуна

    Фотоконкурс позволяет взглянуть на природу с юмором, ведь с точки зрения человека в ней есть и немало смешных моментов. Этот двойной риттбергер в исполнении илистого прыгуна на глазах изумленной публики фотограф Чу Хань Линь заснял в Тайване.

  • Клеману Гуинару удалось сделать эту смешную фотографию гамадрила в горах Саудовской Аравии

    Самые смешные фото животных 2021 года

    Страстный оперный певец

    Основатели конкурса Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллам обнаружили, что с помощью забавных фотографий животных можно также вести кампанию за сохранение природы. Джойнсон-Хикс много лет снимает диких животных. За это время он сделал немало снимков, заставивших его смеяться во весь голос. Так и родилась идея конкурса. Этого страстно поющего гамадрила фотограф Клеман Гуинар снял в Саудовской Аравии.

  • Этот снимок веселой синей стрекозы был сделан в заповеднике на западе Германии

    Самые смешные фото животных 2021 года

    Какой прекрасный день!

    Этот снимок веселой синей стрекозы был сделан в заповеднике на западе Германии. Фото Акселя Боккера (Axel Bocker) отобрали из 7000 присланных на конкурс. "Это потрясающее число участников, особенно если учесть, что съемки проходили во время пандемии", - говорит Джойнсон-Хикс. И неудивительно, добавляет он, ведь "дикая природа действительно потрясающая и веселая".

  • Выдра, которая учит своего детеныша плавать

    Самые смешные фото животных 2021 года

    А теперь марш в воду, малыш!

    В этом году в финал конкурса вышли 42 снимка. Любой желающий может проголосовать за своего фаворита на сайте Comedy Wildlife Photo Award. Например, за этот снимок, на котором выдра учит своего детеныша плавать, не особо с ним церемонясь. Фотограф Чи Ки Тео запечатлел этот суровый воспитательный стиль в Сингапуре.

  • Луговая собачка в американском штате Колорадо сумела ошарашить нападающего белоголового орлана

    Самые смешные фото животных 2021 года

    Буу!

    Луговая собачка в американском штате Колорадо сумела ошарашить нападающего белоголового орлана так, что птица ненадолго отвлеклась. Сумела ли луговая собачка убежать в свое логово - неизвестно. Артур Тревино запечатлел лишь эту сцену.

  • Этот хамелеон в Западных Гатах в Индии ясно показывает фотографу, что сейчас он не настроен на фотосессию.

    Самые смешные фото животных 2021 года

    Убери камеру, иначе у тебя будут проблемы!

    В конкурсе есть разные категории, в том числе, для летающих, наземных и морских животных. Но даже если белка летит по воздуху, то она все равно наземное животное. А вот этот хамелеон в Западных Гатах в Индии ясно показывает фотографу, что сейчас он не настроен на фотосессию.

  • Когда фотограф Джон Спейрс снимал летящих голубей в на западном побережье Шотландии, ветер накрыл сухим листом голову одной из птиц

    Самые смешные фото животных 2021 года

    Похоже, что лето закончилось

    Когда фотограф Джон Спейрс снимал летящих голубей в на западном побережье Шотландии, ветер накрыл сухим листом голову одной из птиц. Мысль ясна: лето закончилось, на пороге осень.

  • Анита Росс сфотографировала этого детеныша кроличьей совы в Калифорнии. У него был такой апатичный вид, как после похмелья, смеется она.

    Самые смешные фото животных 2021 года

    Только не шумите, у меня болит голова

    Анита Росс сфотографировала этого детеныша кроличьей совы в Калифорнии. У него был такой апатичный вид, как после похмелья, смеется она. Организаторы конкурса Comedy Wildlife Photo Award на своем веб-сайте демонстрируют красоту природы и призывают к ее защите. Ешьте меньше мяса, боритесь с вырубкой лесов, не покупайте товары из пластика, говорят они.

  • Эта рыбка-кузовок у Карибского острова Кюрасао, кажется, хочет поцеловать фотографа

    Самые смешные фото животных 2021 года

    Эти губы созданы для поцелуев

    Эта рыбка-кузовок у Карибского острова Кюрасао, кажется, хочет поцеловать фотографа. "Я не ожидал, что мы столкнемся с ней, практически, лицом к лицу", - говорит фотограф Филипп Стар. Победители конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2021 будут объявлены 21 октября 2021 года.

    Автор: Джон Маршалл, Виктор Вайц


  • Хихикающий детеныш северного тюленя

    Самые смешные фото животных 2021 года

    Не смешите меня!

    Премия Comedy Wildlife Photography Awards присуждается с 2015 года. За это время она превратилась во всемирно известное событие. "Этот детеныш серого тюленя выплыл на каменистый берег в Северном Йоркшире и проспал на камне несколько часов, - рассказывает фотограф Мартина Новотна. - Периодически он потягивался и зевал, и вдруг у него на мордочке появилось такое выражение, как будто он хихикает".

  • Чу Хань Линь сфотографировал прыжок илистого прыгуна двойным риттбергером на Тайване

    Самые смешные фото животных 2021 года

    Двойной риттбергер в исполнении илистого прыгуна

    Фотоконкурс позволяет взглянуть на природу с юмором, ведь с точки зрения человека в ней есть и немало смешных моментов. Этот двойной риттбергер в исполнении илистого прыгуна на глазах изумленной публики фотограф Чу Хань Линь заснял в Тайване.

  • Клеману Гуинару удалось сделать эту смешную фотографию гамадрила в горах Саудовской Аравии

    Самые смешные фото животных 2021 года

    Страстный оперный певец

    Основатели конкурса Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллам обнаружили, что с помощью забавных фотографий животных можно также вести кампанию за сохранение природы. Джойнсон-Хикс много лет снимает диких животных. За это время он сделал немало снимков, заставивших его смеяться во весь голос. Так и родилась идея конкурса. Этого страстно поющего гамадрила фотограф Клеман Гуинар снял в Саудовской Аравии.

  • Этот снимок веселой синей стрекозы был сделан в заповеднике на западе Германии

    Самые смешные фото животных 2021 года

    Какой прекрасный день!

    Этот снимок веселой синей стрекозы был сделан в заповеднике на западе Германии. Фото Акселя Боккера (Axel Bocker) отобрали из 7000 присланных на конкурс. "Это потрясающее число участников, особенно если учесть, что съемки проходили во время пандемии", - говорит Джойнсон-Хикс. И неудивительно, добавляет он, ведь "дикая природа действительно потрясающая и веселая".

  • Выдра, которая учит своего детеныша плавать

    Самые смешные фото животных 2021 года

    А теперь марш в воду, малыш!

    В этом году в финал конкурса вышли 42 снимка. Любой желающий может проголосовать за своего фаворита на сайте Comedy Wildlife Photo Award. Например, за этот снимок, на котором выдра учит своего детеныша плавать, не особо с ним церемонясь. Фотограф Чи Ки Тео запечатлел этот суровый воспитательный стиль в Сингапуре.

  • Луговая собачка в американском штате Колорадо сумела ошарашить нападающего белоголового орлана

    Самые смешные фото животных 2021 года

    Буу!

    Луговая собачка в американском штате Колорадо сумела ошарашить нападающего белоголового орлана так, что птица ненадолго отвлеклась. Сумела ли луговая собачка убежать в свое логово - неизвестно. Артур Тревино запечатлел лишь эту сцену.

  • Этот хамелеон в Западных Гатах в Индии ясно показывает фотографу, что сейчас он не настроен на фотосессию.

    Самые смешные фото животных 2021 года

    Убери камеру, иначе у тебя будут проблемы!

    В конкурсе есть разные категории, в том числе, для летающих, наземных и морских животных. Но даже если белка летит по воздуху, то она все равно наземное животное. А вот этот хамелеон в Западных Гатах в Индии ясно показывает фотографу, что сейчас он не настроен на фотосессию.

  • Когда фотограф Джон Спейрс снимал летящих голубей в на западном побережье Шотландии, ветер накрыл сухим листом голову одной из птиц

    Самые смешные фото животных 2021 года

    Похоже, что лето закончилось

    Когда фотограф Джон Спейрс снимал летящих голубей в на западном побережье Шотландии, ветер накрыл сухим листом голову одной из птиц. Мысль ясна: лето закончилось, на пороге осень.

  • Анита Росс сфотографировала этого детеныша кроличьей совы в Калифорнии. У него был такой апатичный вид, как после похмелья, смеется она.

    Самые смешные фото животных 2021 года

    Только не шумите, у меня болит голова

    Анита Росс сфотографировала этого детеныша кроличьей совы в Калифорнии. У него был такой апатичный вид, как после похмелья, смеется она. Организаторы конкурса Comedy Wildlife Photo Award на своем веб-сайте демонстрируют красоту природы и призывают к ее защите. Ешьте меньше мяса, боритесь с вырубкой лесов, не покупайте товары из пластика, говорят они.

  • Эта рыбка-кузовок у Карибского острова Кюрасао, кажется, хочет поцеловать фотографа

    Самые смешные фото животных 2021 года

    Эти губы созданы для поцелуев

    Эта рыбка-кузовок у Карибского острова Кюрасао, кажется, хочет поцеловать фотографа. "Я не ожидал, что мы столкнемся с ней, практически, лицом к лицу", - говорит фотограф Филипп Стар. Победители конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2021 будут объявлены 21 октября 2021 года.

    Автор: Джон Маршалл, Виктор Вайц


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