Кто станет победителем премии за самый смешной снимок животного? (фотогалерея)

Премия Comedy Wildlife Photography Awards с 2015 года присуждается за самые забавные фотографии животных. Победитель этого года будет объявлен 21 октября, а пока в фотогалерее DW можно познакомиться с финалистами.
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