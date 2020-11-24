Кто и почему мог бы выпускать вакцину "Спутник V" в Германии

Российскую вакцину против коронавируса "Спутник V"могут начать выпускать в Германии. Это допустил Кирилл Дмитриев, директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), занимающегося коммерческим продвижением разработки Центра имени Гамалеи на мировой рынок. В интервью телеканалу "Россия 24" он завил: "Возможно, будем производить нашу вакцину и в Германии".

Российская компания "Р-Фарм" имеет дочернюю фирму в Германии

Новость о намерении выпускать российскую вакцину в ФРГ облетела в России многие СМИ. DW, естественно, хотела бы подробно рассказать о таком примере германо-российского сотрудничества, тем более, что речь идет о борьбе с пандемией. Поэтому мы направили в РФПИ следующие вопросы: с кем в Германии ведутся переговоры, о каких производственных площадках может идти речь, предполагается ли производство для государств ЕС - или на экспорт из ФРГ в третьи страны?

В России прививки вакциной "Спутник V" делают уже с августа

Письменный ответ пресс-секретаря фонда Арсения Палагина отказался весьма кратким: "Откажемся от дополнительных комментариев пока". В этой ситуации остается только строить предположения.

В Германии - высокоразвитая фармацевтическая промышленность, так что теоретически заказ на выпуск своей вакцины РФПИ мог бы разместить на самых разных предприятиях. Однако одним из напрашивающихся вариантов было бы сотрудничество с российской фирмой, имеющей производственные мощности в ФРГ.

И такая фирма есть. Это московская фармацевтическая компания "Р-Фарм". Она, во-первых, входит в пятерку тех российских производителей, с которыми достигнута договоренность о массовом выпуске вакцины "Спутник V" в самой России. Во-вторых, у нее есть дочерняя фирма в Германии: R-Pharm Germany GmbH в баварском городе Иллертиссене. Она была куплена в 2014 году у немецкого подразделения американской корпорации Pfizer (той самой, кстати, которая создала вакцину от коронавируса вместе с компанией BioNTech из Германии).

"Р-Фарм" собирается выпускать и "Спутник V", и Оксфордскую вакцину

R-Pharm Germany лицензирована и сертифицирована надзорными органами Евросоюза и целого ряда стран - от Бразилии до Японии и от США и Канады до Саудовской Аравии и Турции, указывается на сайте материнской компании. Так что немецкое предприятие, похоже, имеет производственные и логистические предпосылки для налаживания выпуска российской вакцины и ее экспорта.

А о международном авторитете самой "Р-Фарм" свидетельствует тот факт, что еще в июле именно эта российская компания заключила с британо-шведской AstraZeneca контракт о производстве в России для поставок в более чем 30 стран мира так называемой Оксфордской вакцины от COVID-19 в случае успешного завершения ее клинических испытаний.

В Германии находится один из крупнейших в мире производителей ампул для вакцин - фирма Schott

Все это говорит в пользу версии DW, что производство вакцины "Спутник V" в Германии могло бы обеспечить немецкое дочернее предприятие российской компании "Р-Фарм". DW направила письменные запросы и в компанию R-Pharm Germany, и в пресс-службу "Р-Фарм" в Москву, но на момент публикации статьи ответа от них не получила.

Возникает, правда, вопрос, имеет ли немецкая фармацевтическая фирма право выпускать на территории ФРГ не зарегистрированные в Евросоюзе препараты, даже если они пойдут только на экспорт за пределы ЕС?. Впрочем, в том же интервью Кирилл Дмитриев сообщил, что РФПИ уже подал заявку на одобрение вакцины "Спутник V" в Европейскую медицинскую ассоциацию (EMA).

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