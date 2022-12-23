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Мобилизованные в Сибири в сентябре 2022 годаФото: Alexey Malgavko/REUTERS
КонфликтыРоссия

Кремль запретил российским СМИ освещать мобилизацию

Сергей Гуща
1 ч. назад

Российским СМИ поступило негласное распоряжение из администрации президента РФ - не сообщать о мобилизации в России, пишет газета The Moscow Times.

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Власти запретили российским средствам массовой информации сообщать о мобилизации на войну в Украине, в том числе даже если эти сведения исходят от Госдумы РФ или Совета Федерации, сообщила в пятницу, 23 декабря, газета The Moscow Times со ссылкой на два источника в прокремлевских медиа. По их данным, такое негласное распоряжение поступило из администрации президента.

"До этого мы могли писать и про текущую мобилизацию, и про возможные сценарии и прогнозы. Теперь все прогнозы поставлены на стоп. В требовании говорится, что нельзя цитировать, даже если заявление сделал депутат ГД РФ или сенатор", - рассказал источник издания. В свою очередь в Госдуме газете сообщили, что для депутатов из фракций так называемой "системной оппозиции" никаких запретов комментировать мобилизацию не издавали.

Так называемая "частичная" мобилизация в России была объявлена 21 сентября, а 28 октября министр обороны Сергей Шойгу объявил о ее окончании. Однако указ президента Путина о завершении мобилизации так и не был подписан. 21 декабря Шойгу, выступая на коллегии Минобороны, заявил о необходимости увеличить численность вооруженных сил на 350 тысяч человек - до 1,5 млн человек. Согласно его планам, должно вырасти и число контрактников - с 380 тысяч до 695 тысяч человек. Президент РФ Владимир Путин в тот же день поддержал предложения министра обороны. На этом фоне появились слухи о новой волне мобилизации в январе.

В ходе первой волны мобилизации в армию призвали 320 тысяч мужчин, из них 20 тысяч добровольцев, заявил Путин 21 декабря. По его словам, 150 тысяч мобилизованных были отправлены в войска, причем половина из них - на фронт.

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