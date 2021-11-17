 Кремль не связывает приостановку сертификации ″Северного потока - 2″ с политикой | Новости из Германии о России | DW | 17.11.2021

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Россия

Кремль не связывает приостановку сертификации "Северного потока - 2" с политикой

Дмитрий Песков объяснил "нормами европейского законодательства" решение регулятора ФРГ приостановить рассмотрение заявки дочерней компании "Газпрома" Nord Stream 2 AG. По его мнению, в этом нет политической подоплеки.

Карта с маршрутом газопровода Северный поток - 2 на стене здания

Карта с маршрутом газопровода "Северный поток - 2

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, 17 ноября, что в России с пониманием отнеслись к приостановке Германией сертификации газопровода "Северный поток - 2"."Сертификация "Северного потока - 2" - это достаточно сложный процесс, и это было понятно с самого начала", - сказал Песков журналистам. По его словам, компания-оператор следует всем рекомендациям немецкой стороны и готова создать новое юридическое лицо, чтобы выполнить требования законодательства ФРГ.

Отвечая на вопрос, могут ли в сложившейся ситуации быть увеличены поставки российского газа в Европу по другим маршрутам, Песков отметил, что это коммерческий вопрос, который должен решаться через договоренности поставщика газа и получателей.

Вместе с тем в Кремле не видят политической подоплеки в решении немецкого регулятора отсрочить сертификацию газопровода. "В данном случае существуют протоколы, существуют определенные нормы европейского законодательства на этот счет, и компания (оператор) готова выполнить все требования действующего законодательства, чтобы как можно скорее запустить этот важный для всех проект", - подчеркнул Песков.

Приостановка процедуры сертификации

Накануне, 16 ноября, Федеральное агентство по сетям (BNetzA) в Бонне сообщило, что приостановило процедуру сертификации газопровода "Северный поток - 2". Процесс возобновится после того, как базирующийся в швейцарском городе Цуг оператор Nord Stream 2 AG передаст основные активы и кадровые ресурсы немецкой дочерней компании и регулятор сможет проверить вновь представленные документы.

"Северный поток - 2" протяженностью около 1200 км был достроен в сентябре, сейчас по нему идет техническая прокачка газа. Проект состоит из двух труб, их совокупная мощность составляет 55 млрд куб. м. В "Газпроме" 8 ноября заявили, что газопровод полностью завершен и готов к запуску. В тот же день германский регулятор начал процесс сертификации "Северного потока - 2" . По мнению экспертов, она может затянуться до мая 2022 года из-за рассмотрения в Еврокомиссии.

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    Автор: Андрей Гурков


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