Кража сокровищ в Дрездене: вопросы остаются без ответа

Главный следователь по делу о краже драгоценностей из "Зеленого свода" убежден, что у похитителей был сообщник в музее. Королевская брошь и эполет с "Саксонским белым" до сих пор не найдены.

Спустя пять лет после резонансной кражи драгоценностей из сокровищницы "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe) в Дрездене в деле до сих пор остаются пробелы. Основной вопрос - как злоумышленникам удалось обхитрить охранную систему, заявил главный следователь по этому делу Олаф Рихтер (Olaf Richter) в беседе с немецкой общественно-правовой медиакомпанией MDR. Например, окно, через которое похитители проникли в помещение, находилось вне поля зрения камер наблюдения. Рихтер убежден, что воры получили информацию "изнутри".

Три предмета до сих пор не найдены, в том числе два самых ценных экспоната - эполет со знаменитым "Саксонским белым", бриллиантом в 50 карат, а также брошь в виде банта, украшенная 662 бриллиантами и принадлежавшая королеве Амалии Августе Баварской (Amalie Auguste von Bayern). "Никогда нельзя терять надежду. Но сейчас шансы вернуть ценности очень невелики", - указал следователь. Похищенные вещи могут появиться на рынке произведений искусства. Поэтому Федеральное ведомство по уголовным делам и аналогичная структура на земельном уровне постоянно мониторят международную арт-сцену на предмет такой находки.

"Зеленый свод". Полиция на страже музея

С момента кражи концепцию охраны коллекции пересмотрели, отметила генеральный директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Аккерман (Marion Ackermann). В культурном учреждении появился специальный отдел, отвечающий за безопасность, а в здании постоянно дежурит полицейский. "Мы хорошо защищены", - подчеркнула Акерман в беседе с агентством epd. Кроме того, команда "Зеленого свода" активно сотрудничает с другими музеями в вопросах безопасности.

Гендиректор не теряет надежды и допускает, что все похищенное удастся вернуть. Возвращение большей части предметов, изготовленных саксонскими ювелирами в XVIII веке, Акерман называет не иначе как большой удачей. Ведь по статистике раскрывается лишь небольшая часть краж произведений искусства.

Теперь в музее дежурит сотрудник полиции Фото: Jens Schlueter/Getty Images

Кража драгоценностей из знаменитой дрезденской коллекции

Сокровищница "Зеленый свод" в Дрездене относится к самым богатым коллекциям драгоценностей в Европе. Громкая кража произошла 25 ноября 2019 года. Преступники устроили поджог трансформатора, из-за чего была отключена сигнализация, а затем сняли предварительно перепиленную железную решетку на окне и проникли в помещение. Тогда были похищены три набора украшений с бриллиантами, рубинами, изумрудами и другими драгоценными камнями. Стоимость утраченных вещей, датируемых началом XVIII века, оценивалась в один миллиард евро.

В числе возвращенных - нагрудная звезда польского ордена Белого Орла XVIII века Фото: Jürgen Karpinski/Grünes Gewölbe/dpa/picture alliance

Немецким правоохранительным органам в декабре 2022 года удалось вернуть значительную часть предметов, в том числе целые ювелирные изделия, такие как украшение для шляпы, а также нагрудную звезду польского ордена Белого Орла из бриллиантового набора. Этому предшествовали предварительные переговоры между адвокатами подсудимых и прокуратурой при участии суда.

Коробка для переезда и лжеторговец

Олаф Рихтер поделился с MDR подробностями памятного момента. По его словам, изъятые у похитителей драгоценности были доставлены из Берлина, куда их привезли для передачи полиции, в Дрезден, в самой обычной коробке, которые немцы используют при переездах.

В конце 2021 года руководство Государственных художественных собраний Дрездена попалось на удочку предполагаемого арт-дилера, предложившего в Антверпене якобы одно из пропавших украшений. Музей расстался с 40 тысячами евро наличными, ничего не получив взамен. Лишь в июне 2023-го суд в Дрездене приговорил мошенника к двум годам и семи месяцам тюрьмы.

Возвращенные драгоценности нельзя реставрировать

А что же с возвращенными сокровищами? С августа 2024 года 18 предметов можно снова увидеть в музее. Рядом с новой витриной в комнате с драгоценностями установлен большой экран, рассказывающий о дерзком ограблении.

Новая витрина с возвращенными сокровищами Фото: Robert Michael/dpa/picture alliance

К сожалению, большинство драгоценностей утратили свой прежний вид: на них появились царапины, у некоторых экземпляров отсутствуют камни в инкрустации и даже отдельные части. Ожидается, что в реставрации задействуют международную команду специалистов. Но следствие продолжается, а сокровища являются вещественными доказательствами, поэтому реставрировать их пока нельзя.

Приговоры пятерым похитителям из клана Реммо

Первый процесс по делу о краже из сокровищницы завершился в мае 2023 года. На скамье подсудимых с января 2022 года находились шесть человек из берлинского преступного клана Реммо. Их удалось поймать благодаря следам ДНК в автомобиле, использованном для побега, на осколках витрины с драгоценностями и на поврежденном фрагменте решетки.

Суд над похитителями драгоценностей Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Суд в Дрездене приговорил пятерых фигурантов к лишению свободы на сроки от 4 лет и 4 месяцев до 6 лет и 3 месяцев. Они были признаны виновными в похищении экспонатов из дрезденской сокровищницы, поджоге с отягчающими обстоятельствами, вооруженном ограблении, порче имущества и нанесении телесных повреждений. Шестой подсудимый был оправдан из-за наличия алиби. Однако он - как и еще один осужденный - отбывает тюремный срок за кражу 100-килограммовой золотой монеты из музея Боде в Берлине в 2017 году.