Похищенные драгоценности снова можно увидеть в Дрездене

Изъятые у грабителей драгоценности из сокровищницы "Зеленый свод" снова можно увидеть в музее в Дрездене. Хотя ценные экспонаты были повреждены, их решили выставить без реставрации.

Драгоценности, похищенные почти пять лет назад из дрезденской сокровищницы "Зеленый свод", одной из самых богатых коллекций в Европе, снова можно увидеть в музее. Руководство Государственных художественных собраний Дрездена приняло решение выставить украшения без реставрации, в том состоянии, в котором они были изъяты у грабителей в декабре 2022 года. "Мы восхищены и очень благодарны, сегодня замечательный день", - сказал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) от себя и от имени земельного госминистра по вопросам культуры и туризма Барбары Клепш (Barbara Klepsch) на презентации, состоявшейся в среду, 13 августа. Генеральный директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Аккерман (Marion Ackermann), также выступившая с речью, сказала, что это особенно приятный момент и возможность снова показать возвращенные сокровища публике.

Что удалось вернуть в Дрезден

Вернуть большую часть похищенного удалось благодаря достигнотому соглашению между злоумышленниками и органами правосудия в конце 2022 года. Музей получил обратно 18 предметов, включая старинное украшение для шляпы и нагрудную звезду польского ордена Белого Орла XVIII века из бриллиантов, рубинов, золота и серебра. Однако многие ювелирные изделия потеряли свой прежний вид: на них появились царапины, у некоторых экземпляров выпали камни в инкрустации или даже отдельные части. Однако даже несмотря на то, что экспонаты пока не привели в прежний вид, вновь выставленные в музейной витрине экземпляры сверкают так же, как и другие, не попавшие в руки похитителей. Повреждения можно заметить только при внимательном рассмотрении.

Драгоценности, похищенные и вернувшиеся в "Зеленый свод" в Дрездене Фото: Robert Michael/dpa/picture alliance

Сокровищница "Зеленый свод" открыта для посетителей

"На данный момент предполагается, что все изделия можно отреставрировать", - заявила Марион Аккерман. Комплекс необходимых для этого мер уже разрабатывается совместно со реставраторами из-за рубежа. Однако до тех пор, пока они будут являться вещественными доказательствами в деле, их восстанавливать не будут.

Сокровищница "Зеленый свод", расположенная в дворцовом комплексе Цвингер в столице Саксонии, вновь открыта для посетителей с 14 августа 2024 года. Попасть в реконструированные помещения на первом этаже замка Резиденцшлосс можно только по билетам с указанием времени.

Что произошло с экспонатами

Одно из самых громких ограблений было совершено в Дрездене в ноябре 2019 года. Страховая стоимость похищенного из сокровищницы "Зеленый свод" составила более 113 миллионов евро.

Из 21 похищенного предмета три остались пока не найденными. В том числе два самых ценных экспоната - эполет со знаменитым "Саксонским белым" бриллиантом весом почти 50 карат, и брошь в виде банта, украшенная почти 700 бриллиантами, принадлежавшая королеве Амалии Августе Баварской.

Первый процесс по делу о хищении исторических драгоценностей из сокровищницы "Зеленый свод" завершился в Дрездене в мае 2023 года. Пятеро фигурантов в возрасте от 26 до 29 лет были приговорены к лишению свободы на сроки от 4 лет и 4 месяцев до 6 лет и 3 месяцев.