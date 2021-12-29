Ковид: в США и Франции - новый максимум инфицированных за сутки

В США и Франции зарегистрировано максимальное с начала пандемии число новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки. По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), на 27 декабря оно превысило 440 тысяч. Агентство Reuters в среду, 29 декабря, передало, что в Соединенных Штатах Америки в связи со стремительным распространением омикрон-варианта средний недельный показатель заражения достиг 258 312 случаев. До этого максимум фиксировался почти год назад - 8 января (250 141 случаев).

По данным портала Worldometer, с начала эпидемии число выявленных заражений в США составило 54 148 544, с диагнозом ковид скончался 842 161 человек.

В США сократили срок карантина для бессимптомных инфицированных

На данном этапе омикрон-мутация - доминирующая в США, о ней врачи говорят в 60% всех выявленных случаев.

Тем не менее, в целом ряде регионов эксперты CDC из-за нехватки медицинского персонала вдвое сократили срок карантина для инфицированных, не имеющих симптомов. Теперь из него можно выйти через пять дней, ранее срок достигал 10.

Минздрав Франции: Каждую секунду обнаруживают двух новых заразившихся

Между тем во Франции министр социальных дел и здравоохранения Оливье Веран заявил законодателям, что за минувшие 24 часа зарегистрированы порядка 208 тысяч новых случаев инфицирования. Это - национальный и европейский максимум. По словам Верана, в стране в целом каждую секунду обнаруживают двух человек, заразившихся вирусом нового типа.

По данным портала Worldometer, во Франциис начала эпидемии общее количество инфицированных достигло 9 326 258 человек, летальные исходы с COVID-19 составили 123 188 случаев.

Париж ужесточает ограничения

Ранее стало известно, что из-за распространения омикрон-варианта власти Франции ужесточают меры борьбы против SARS-CoV-2. С 3 января число участников массовых мероприятий в помещениях не должно превышать 2000 человек, а мероприятий на открытых пространствах - 5000 человек, заявил премьер-министр Жан Кастекс 27 декабря. Это предписание будет действовать в течение как минимум трех недель.

Французских работодателей обязали обеспечить сотрудникам возможность работать из дома не менее трех дней в неделю. В рамках борьбы с инфекцией власти запрещают продавать и принимать еду и напитки в общественном транспорте дальнего следования, а также в кинотеатрах. Ношение защитных масок станет обязательным в центрах городов, сообщил Кастекс. Он добавил, что комендантского часа не будет.

При этом школы вновь откроются для учащихся 3 января, заверил премьер.

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