Коронавирус: в РФ полностью привиты 39 миллионов человек

В России более 46 млн человек получили первый компонент вакцины от коронавируса. Об этом сообщила в понедельник, 6 сентября, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, полностью вакцинированы - 39 млн человек. Население России на 2020 год, по данным Росстата, превышало 146 млн человек.

Прививки в РФ проводятся четырьмя вакцинами

Массовая вакцинация стартовала 18 января. Она проводилась четырьмя вакцинами: "Спутник V" и "Спутник Лайт", разработанными в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" центра имени Чумакова Российской академии наук. Министерство здравоохранения России в конце августа также выдало регистрационное удостоверение вакцине против коронавируса "ЭпиВакКорона-Н", разработанной научным центром "Вектор" Роспотребнадзора.

С июля в России началась ревакцинация от COVID-19, напомнило агентство "Интерфакс".

За сутки - свыше 17 тысяч инфицированных

Между тем, как сообщили в оперативном штабе 6 сентября, за сутки в стране - 17 856 новых инфицированных. С диагнозом COVID-19 скончались 790 человек.

С начала пандемии в России официально выявлено 7 030 455 случаев заражения, 187 990 человек с COVID-19 умерли.

Количество заболевших COVID-19 в России за второе полугодие 2021 года может достичь 3,925 млн человек. Такой прогноз министерства здравоохранения был озвучен в докладе Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета в первом полугодии, опубликованном 25 августа.

Вирус выявлен более чем у 221 миллиона жителей мира

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, с начала пандемии, по данным волонтеров Worldometer, выявлен более чем у 221 млн жителей планеты, свыше 4,5 млн больных умерли, около 198 млн выздоровели. Больше всего подтвержденных заражений (более 40 млн) и летальных исходов (свыше 666 тысяч) приходится на США.

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