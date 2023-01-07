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ЗдоровьеКитай

COVID-19: в КНР блокируют аккаунты критиков политики властей

Александра Иванова
49 мин. назад

Соцсеть Sina Weibo временно или постоянно заблокировала более тысячи аккаунтов из-за критики их владельцами мер правительства Китая по борьбе с пандемией COVID-19.

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В Китае у более тысячи пользователей, критиковавших политику властей по борьбе с пандемией COVID-19, были заморожены или заблокированы аккаунты в соцсетях. Об этом агентство AP сообщает в субботу, 7 января, со ссылкой на заявление популярной в стране соцсети Sina Weibo от 5 января.

Из этого заявления следует, что платформа рассмотрела 12 854 случая нарушений правил пользования, включая нападки на экспертов, ученых и медицинских работников, и приняла решение временно или окончательно закрыть 1 120 аккаунтов.

При введении жестких локдаунов, карантинных мер и массового тестирования на коронавирус SARS-CoV-2 правящая Коммунистическая партия Китая опиралась на медицинское сообщество, поясняет агентство AP. В декабре 2022 года Пекин неожиданно для многих принял решение отказаться от многих мер по борьбе с пандемией. В итоге система здравоохранения страны из-за нового роста заражений оказалась на пределе, указывает агентство.

По словам представителей Sina Weibo, "компания продолжит усиленное расследование в отношении всех видов незаконного контента и очищение соцсети от него, а также работу по созданию гармоничной и дружелюбной среды для большинства пользователей".

Какими мерами по борьбе с ковидом недовольны китайцы

Критика пользователей китайской соцсети была направлена, в основном, на жесткое применение ограничений, направленных на борьбу с пандемией. В частности: длительных запретов на поездки, в результате которых люди неделями были вынуждены оставаться в своих домах, иногда без надлежащего питания и медицинской помощи.

Недовольство китайцев вызывало также требование поместить для наблюдения в полевой госпиталь всех, кто потенциально может иметь положительный результат теста или был в контакте с зараженным. Такие госпитали нередко оказывались переполнены. Кроме того, их пациенты жаловались на плохое питание и гигиену.

На фоне роста числа заражений вирусом SARS-CoV-2 в Китае ряд стран, в том числе Германия, ввели дополнительные требования на въезд для путешественников из Китая. С 9 января для пересечения границы ФРГ им будет необходимо предъявить отрицательный экспресс-тест на возбудитель COVID-19.

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