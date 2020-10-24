Коронавирус: полиция опасается радикализации протестов в ФРГ

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 47 млн человек во всем мире, свыше 1,2 млн скончались. Выздоровели около 34 млн пациентов. DW следит за событиями 3 ноября.
Страны мира противостоят второй волне распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у более чем 47 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались свыше 1,2 млн человек, выздоровели почти 34 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 3 ноября (время московское).
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Во всех странах-членах Евросоюза необходимо провести быструю подготовку к вакцинации от коронавируса, заявила комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес. "Когда будет найдена вакцина, мы должны начать вакцинацию как можно скорее", - заявила она в интервью немецкому изданию Die Welt. Однако точной даты предполагаемого начала вакцинации назвать нельзя. По словам Кириакидес, "COVID-19 - это самый большой кризис в области здравоохранения на памяти человечества".
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Во Франции за сутки зарегистрировано 418 смертей от последствий заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Общее количество умерших от заболевания COVID-19 превысило 37 400 человек. Во Франции в целом 2 ноября коронавирус был выявлен у 52 518 человек, 430 пациентов были госпитализированы в отделения интенсивной терапии. Общее количество пациентов с этим заболеванием в таких отделениях достигло 3721.
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Берлинская полиция предупреждает о возможной радикализации протестов против коронавирусных ограничений во время вступившего в Германии в силу "мягкого локдауна". По словам главы столичной полиции Барбары Словик (Barbara Slowik), "протестующие явственно стали более агрессивными". Полицией установлены случаи, когда противники ограничительных мер были вооружены ножами, и ожидается, что протестное движение в ближайшие недели усилится, заявила она в интервью изданию Die Welt, которое выйдет в свет 3 ноября.
Хроника пандемии за 2 ноября >>>
Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса
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