 Коронавирус: полиция опасается радикализации протестов в ФРГ | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 03.11.2020

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Коронавирус

Коронавирус: полиция опасается радикализации протестов в ФРГ

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 47 млн человек во всем мире, свыше 1,2 млн скончались. Выздоровели около 34 млн пациентов. DW следит за событиями 3 ноября.

Протестующие против коронавирусных ограничений на демонстрации в Кельне 31 октября

Протестующие против коронавирусных ограничений на демонстрации в Кельне 31 октября

Страны мира противостоят второй волне распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у более чем 47 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались свыше 1,2 млн человек, выздоровели почти 34 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 3 ноября (время московское).

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Во всех странах-членах Евросоюза необходимо провести быструю подготовку к вакцинации от коронавируса, заявила комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес. "Когда будет найдена вакцина, мы должны начать вакцинацию как можно скорее", - заявила она в интервью немецкому изданию Die Welt. Однако точной даты предполагаемого начала вакцинации назвать нельзя. По словам Кириакидес, "COVID-19 - это самый большой кризис в области здравоохранения на памяти человечества".

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Во Франции за сутки зарегистрировано 418 смертей от последствий заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Общее количество умерших от заболевания COVID-19 превысило 37 400 человек. Во Франции в целом 2 ноября коронавирус был выявлен у 52 518 человек, 430 пациентов были госпитализированы в отделения интенсивной терапии. Общее количество пациентов с этим заболеванием в таких отделениях достигло 3721.

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Протестующие против локдауна в сфере досуга в Берлине

Протестующие против локдауна в сфере досуга в Берлине

Берлинская полиция предупреждает о возможной радикализации протестов против коронавирусных ограничений во время вступившего в Германии в силу "мягкого локдауна". По словам главы столичной полиции Барбары Словик (Barbara Slowik), "протестующие явственно стали более агрессивными". Полицией установлены случаи, когда противники ограничительных мер были вооружены ножами, и ожидается, что протестное движение в ближайшие недели усилится, заявила она в интервью изданию Die Welt, которое выйдет в свет 3 ноября.

Хроника пандемии за 2 ноября >>>

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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Новый локдаун: как Меркель объяснила ограничительные меры из-за пандемии

  • Франкфурт-на-Майне

    Мягкий локдаун в Германии

    В Германии вступил в силу так называемый мягкий или частичный локдаун - предположительно, до конца ноября. Рестораны и кафе торгуют только на вынос. Закрыты, в частности, спортзалы, кино- и другие театры, но продолжают работать школы и детские сады.

  • Франкфурт-на-Майне

    Мягкий локдаун в Германии

    #stayhome. В этой галерее мы собрали фотографии, сделанные утром в первый день второго немецкого локдауна. Погода выдалась во многих местах пасмурной… Начнем во Франкфурте, где были сделаны первые два снимка.

  • Кельн

    Мягкий локдаун в Германии

    Раннее утро на торговой улице Северинштрасе в Кельне, где находится кинотеатр…

  • Кельн

    Мягкий локдаун в Германии

    … с такой вывеской на ближайшие недели: "Культура - не все, но без культуры всё - ничто".

  • Мюнхен

    Мягкий локдаун в Германии

    Пустые столы около одного из ресторанов в осеннем Мюнхене.

  • Дюссельдорф

    Мягкий локдаун в Германии

    Информационная табличка на торговой улице в центре Дюссельдорфа.

  • Берлин

    Мягкий локдаун в Германии

    "Локдаун "лайт" до 30.11.20?" - табличка в окне бара в Берлине.

  • Берлин

    Мягкий локдаун в Германии

    Площадь перед Бранденбургскими воротами в Берлине.

  • Берлин

    Мягкий локдаун в Германии

    Аттракционы закрылись. Демонтаж детской карусели на берлинской площади Брайтшайдплац.

  • Штутгарт

    Мягкий локдаун в Германии

    Раннее утро в первый день ноябрьского локдауна в Штутгарте.

  • Шверине

    Мягкий локдаун в Германии

    Дождливое утро в столицы земли Мекленбург - Передняя Померания Шверине.

  • Майнц

    Мягкий локдаун в Германии

    Утро на автобане около Майнца

  • Остров Зюльт

    Мягкий локдаун в Германии

    Пустая площадь перед вокзалом в Вестерланде на острове Зюльт

  • Зюльт

    Мягкий локдаун в Германии

    Утренняя пробежка на острове Зюльт в Шлезвиг-Гольштейне. К началу мягкого локдауна туристам из других частей Германии было предписано покинуть этот регион, так что на фотографии, вероятно, один из местных жителей.

    Автор: Максим Нелюбин


 

Аудио- и видеофайлы по теме

Вторая волна коронавируса накрыла Бельгию  

Новый локдаун в Германии: чего нельзя теперь немцам  

Жители Бонна о мерах против коронавируса  

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