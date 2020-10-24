Коронавирус: полиция опасается радикализации протестов в ФРГ

Страны мира противостоят второй волне распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у более чем 47 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались свыше 1,2 млн человек, выздоровели почти 34 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 3 ноября (время московское).

++03:25++

Во всех странах-членах Евросоюза необходимо провести быструю подготовку к вакцинации от коронавируса, заявила комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес. "Когда будет найдена вакцина, мы должны начать вакцинацию как можно скорее", - заявила она в интервью немецкому изданию Die Welt. Однако точной даты предполагаемого начала вакцинации назвать нельзя. По словам Кириакидес, "COVID-19 - это самый большой кризис в области здравоохранения на памяти человечества".

++02:00++

Во Франции за сутки зарегистрировано 418 смертей от последствий заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Общее количество умерших от заболевания COVID-19 превысило 37 400 человек. Во Франции в целом 2 ноября коронавирус был выявлен у 52 518 человек, 430 пациентов были госпитализированы в отделения интенсивной терапии. Общее количество пациентов с этим заболеванием в таких отделениях достигло 3721.

++01:05++

Протестующие против локдауна в сфере досуга в Берлине

Берлинская полиция предупреждает о возможной радикализации протестов против коронавирусных ограничений во время вступившего в Германии в силу "мягкого локдауна". По словам главы столичной полиции Барбары Словик (Barbara Slowik), "протестующие явственно стали более агрессивными". Полицией установлены случаи, когда противники ограничительных мер были вооружены ножами, и ожидается, что протестное движение в ближайшие недели усилится, заявила она в интервью изданию Die Welt, которое выйдет в свет 3 ноября.

Хроника пандемии за 2 ноября >>>

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также:

Смотреть видео 03:02 Поделиться Из-за пандемии в Германии вновь закрыли рестораны Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3kmTC Новый локдаун: как Меркель объяснила ограничительные меры из-за пандемии