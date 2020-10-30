Коронавирус: девять пациентов умерли без кислорода во Владикавказе

Девять пациентов скончались после выхода из строя системы подачи кислорода в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщили на официальном портале Республики Северная Осетия - Алания. В пресс-службе Минздрава региона позднее уточнили, что у всех больных был диагностирован COVID-19.

Прорыв трубы, по которой подавался кислород, произошел около 17.15 по местному времени (совпадает с мск).

В реанимации больницы на момент ЧП находился 71 человек, 13 из них - на инвазивной системе вентиляции легких.

СК возбудил уголовное дело

"Фактически произошел прорыв кислородной трубы из резервуара, который находится под землей", - сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меняйло.

"Сейчас идут работы по устранению проблемы... Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших", - добавил он.

После происшествия налажена резервная подача кислорода. В больнице 62 человека продолжают находиться в тяжелом состоянии. Пациентов снабдили кислородными баллонами с резервной подводкой.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту гибели больных. Производство открыто по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Устанавливаются виновные в трагедии. Начата проверка состояния кислородных систем во всех медучреждениях республики.

В РФ - свыше 22 тыс. инфицированных за сутки

Как сообщили в оперативном штабе 9 августа, суточный прирост новых случаев инфицирования коронавирусом в РФ составил 22 589, с диагнозом COVID-19 скончались 790 пациентов. Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 356 784 случая заражения, умерли 161 715 человек.

В мае 2020 года в городской больнице Святого великомученика Георгия в Санкт-Петербурге в результате пожара погибли пять пациентов с диагнозом COVID-19. Причиной ЧП, предположительно, стало возгорание одного из аппаратов искусственной вентиляции легких.

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