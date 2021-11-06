 Корабль ВМС США назван в честь борца за права геев Харви Милка | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.11.2021

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Мир

Корабль ВМС США назван в честь борца за права геев Харви Милка

"Такие лидеры, как Харви Милк, научили нас тому, что многообразие способствует силе и решимости нашей нации", - заявил министр ВМС США по случаю наречения корабля именем гей-активиста.

Фотография танкера-заправщика USNS Harvey Milk

Танкер-заправщик ВМС США будет назван в честь борца за права геев Харви Милка, убитого около 40 лет назад. "Такие лидеры, как Харви Милк, научили нас тому, что многообразие происхождения и опыта способствует силе и решимости нашей нации", - приводятся слова министра Карлоса Дель Торо в пресс-релизе ВМС, опубликованном в пятницу, 5 ноября.

227-метровый корабль класса "Джон Льюис" будет окрещен под именем USNS Harvey Milk в субботу, 6 ноября, на церемонии в Сан-Диего, с речью на которой выступит племянник Харви Милка, соучредитель фонда его имени Стюарт Милк.

Харви Милк был избран в городской совет Сан-Франциско в 1977 году, став первым открытым политиком-геем в США, выигравшим выборы на государственную должность. Милк, который происходил из семьи моряков и служил морским офицером во время Корейской войны, был застрелен в 1978 году. История его жизни была экранизирована в 2008 году режиссером Гасом Ван Сентом, главную роль исполнил Шон Пенн.

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    Автор: Виктор Вайц


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