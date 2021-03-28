Контейнеровоз Ever Given снят с мели в Суэцком канале

Спасательные команды сняли с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, который почти неделю блокирует движение по этой ключевой транспортной артерии. "The MV Ever Given успешно поднят и в настоящее время приводится в плавучее состояние", - сообщила транспортная компания Inchcape Shipping Sercives в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 29 марта.
Ранее управляющая компания Суэцкого канала SCA сообщила о возобновлении спасательных работ. В настоящее время буксиры пытаются установить гигантское судно в положение, которое позволит ему возобновить движение по каналу. Сколько времени на это потребуется, пока неясно.
На подходе к каналу скопилось уже более 450 судов, ожидающих прохода. Каждый день простоя канала обходится мировой экономике в 9 млрд долларов. Некоторые суда уже решили воспользоваться гораздо более длительным обходным путем в Европу - вокруг Африки.
Контейнеровоз Ever Green удалось снять с мели после того, как земснарядами было удалено около 27 тыс. куб. м песка, в котором застряло судно.
Почему контейнеровоз Ever Given сел на мель
Контейнеровоз Ever Given класса Triple E длиной 400 метров и шириной 59 метров, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель в южной части Суэцкого канала. В ночь на 24 марта он полностью заблокировал движение в обе стороны. Зафрахтовавшая контейнеровоз тайваньская компания Evergreen сообщила, что инцидент произошел из-за погодных условий.
Официальная причина, по которой Ever Given сел на мель, однако, пока не названа. Представители Bernhard Schulte Shipmanagement утверждают, что их предварительные расследования позволяют исключить механическую ошибку или сбой мотора. В то же время имеются и данные о том, что как раз в то время, когда произошел инцидент в Суэцком канале, на другом крупном грузовом судне, перевозящем около 20 тысяч контейнеров, произошло отключение электричества, сообщало AP.
Через Суэцкий канал проходит около 12 процентов мировых торговых перевозок. В 2019 году по нему прошли около 19 тысяч судов. Протяженность Суэцкого канала составляет 193 километра. Это кратчайший путь из Азии в Европу и обратно и важнейший коридор для поставок нефти в Европу.
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Короткий путь к западному полушарию
Длина Панамского канала - 82 километра. После модернизации он стал значительно шире и глубже. Кроме того, увеличены шлюзы. Это сделано для того, чтобы как можно больше кораблей могли пройти из Тихого в Атлантический океан и обратно.
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Панамский канал: путь открыт
Историческая поездка
Первым через модернизированный канал прошел контейнеровоз Cosco Shipping Panama, принадлежащий китайской судоходной компании. Такая роль досталась ему по жребию. "Я уже часто проходил через Панамский канал, но быть капитаном первого корабля, который проплывает здесь после реконструкции, просто бесподобно ", - заявил капитан Худе Родригез (Jude Rodrigues) перед отплытием.
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Панамский канал: путь открыт
После предварительной подготовки
Чтобы лоцманы и после модернизации канала уверенно управляли своими судами, они предварительно тренировались на маленьких моделях кораблей. Теперь между Тихим и Атлантическим океанами могут проходить суда шириной 49 и длиной 366 метров. Они смогут провозить до 600 миллионов тонн груза в год - это в два раза больше, чем раньше.
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Панамский канал: путь открыт
Дороже и с опозданием
Модернизация канала стоила свыше пяти миллиардов долларов - примерно на два миллиарда больше, чем было запланировано в начале. На стройке были задействованы 40 тысяч рабочих. Они взрывали горы, вывезли 150 миллионов кубометров земли и израсходовали 192 тысячи тонн стали.
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Панамский канал: путь открыт
Новые шлюзы для более крупных кораблей
Частью Панамского канала являются три шлюзовые системы. В последние годы корабли становятся все больше, поэтому модернизация шлюзов была особенно важной. Благодаря им 96 процентов всех судов мира смогут пройти через Панамский канал.
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Панамский канал: путь открыт
Экономика и магнит для туристов
Панамский канал является важнейшим источником доходов для экономики страны, где живут 3,8 миллионов человек. Ежегодно он приносит около миллиарда долларов в бюджет государства. Через десять лет эта цифра должна достичь четырех миллиардов в год. Часть этих доходов приносит туризм: канал посещают многие из гостей Панамы.
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Панамский канал: путь открыт
Независимость от США
В 1999 году бывший президент США Джимми Картер торжественно передал контроль над каналом Панаме. Раньше его контролировали США. В 1903 году, когда началось строительство канала, Соединенные Штаты ввели на территорию Панамы войска и добились права пользоваться каналом бессрочно. 17 лет назад Панамский канал впервые принес прибыль - после того, как Панама начала управлять им.
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Панамский канал: путь открыт
Больше века со дня постройки
Первым кораблем в истории, который прошел через Панамский канал, стал пароход "Анкон" с двумя сотнями пассажиров на борту. Канал был спроектирован инженерным корпусом вооруженных сил США. Во время строительства с 1905 по 1914 год погибли 6 тысяч человек.
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Панамский канал: путь открыт
Северный конкурент
В будущем в Никарагуа появится еще более широкий и глубокий канал. Он финансируется консорциумом компаний из Китая, стройка началась в 2015 году. Начало эксплуатации запланировано уже на 2019 год. Проект подвергается жесткой критике со стороны граждан Никарагуа и экологов. Никарагуанский канал может поставить под вопрос статус Панамского канала в качестве важнейшего торгового пути континента.
Автор: Гретта Хаман, Никита Баталов