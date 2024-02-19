Конференция в Токио: Шмыгаль призвал поддержать Украину

В токийской конференции участвуют около 300 представителей правительств и бизнеса Украины и Японии. Японский премьер Кисида обещает продолжать поддержку Украины в ее борьбе за свободу и независимость.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Японию поддержать восстановление и модернизацию его страны, обороняющейся от российского вторжения. "Частный сектор является важнейшим двигателем восстановления в Украине", - заявил Шмыгаль в понедельник, 19 февраля, на конференции в Токио. В ней участвуют около 300 представителей государства и бизнеса из Украины и Японии.

Украинский премьер отметил, что с начала полномасштабной войны, развязанной Россией Япония направила его стране более 10 млрд долларов, став тем самым четвертым по масштабам донором Киева. Он пообещал японским компаниям возможность "экономического чуда" в Украине. "Фирмы, которые инвестируют сейчас в украинскую экономику, в ближайшие годы получат выгоды и возможности, в которые вы даже не поверите", - заявил Денис Шмыгаль.

Кисида: Япония поддержит Украину в восстановлении территориальной целостности

В свою очередь премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердил готовность его правительства поддерживать Украину "в защите ее свободы и независимости, а также при восстановлении ее территориальной целостности". Кроме того, Япония будет предоставлять долгосрочную помощь для стабилизации украинской экономики, пообещал Кисида.

Стороны подписали ряд соглашений, в том числе о восстановлении инфраструктуры, о также о взаимодействии в деле разминирования и сотрудничестве в области сельского хозяйства. В Telegram-канале Шмыгаль заявил о "предметных переговорах с премьер-министром Фумио Кишидой об ожиданиях от Конференции по экономическому развитию и восстановлению". "Налаживаем контакты между бизнесами, укрепляем межправительственный диалог. Предстоит много договоренностей и плодотворных встреч", - указал он.

По оценке Всемирного банка, Евросоюза и ООН, на восстановление Украины необходимо более 486 млрд долларов. Только в текущем году на эти цели следует направить 15 млрд долларов, указывается в недавно обнародованном совместном докладе организаций.

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