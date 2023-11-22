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ООН: На восстановление Украины уйдет более 400 млрд долларов

Алексей Волошинов
22 ноября 2023 г.

В ООН подсчитали, сколько денег может уйти на послевоенное восстановление Украины.

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Кривой Рог после российского обстрела
Кривой Рог после российского обстрелаФото: Ukrainian Emergency Service/AP/picture alliance

По словам помощника генерального секретаря ООН Мирослава Энчи, восстановление Украины после войны предварительно обойдется в более чем 400 миллиардов долларов. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН во вторник, 21 ноября.

Кроме того, Энча выразил опасения, что продолжающиеся удары по гражданской инфраструктуре и нападения на мирное население могут усилиться с наступлением холодов. Он сказал, что 11 ноября Россия возобновила обстрелы Киева и продолжает атаки на другие украинские города. “Окончательные потери от этой войны, вероятно, будут гораздо больше, поскольку нет никаких признаков прекращения насилия”, - отметил помощник генсека ООН.

План ООН по помощи Украине зимой

Энча указал, что сейчас в Украине активно реализуется план реагирования на зиму, разработанный ООН и ее партнерами совместно с местными властями. По его данным, необходимо еще 435 миллионов долларов для доставки материалов для ремонта домов, покупки зимней одежды, отопительных приборов, топлива и ремонта систем централизованного водоснабжения и отопления для 1,7 миллиона человек. На данный момент, по словам Энча, помощь получили примерно 360 тысяч украинцев.

Денег на гуманитарное реагирование недостаточно

Помощник генерального секретаря также заявил, что нынешний план гуманитарного реагирования для Украины на 2023 год профинансирован всего на 54 процента. В этом году гуманитарную помощь от ООН в стране получили более 10 миллионов человек. Энча выразил стремление увеличить их число до 11 миллионов до конца года. Еще около 4 миллионов украинцев, нуждающихся в помощи, находятся на оккупированных Россией территориях и не могут быть охвачены из-за отсутствия доступа.

"На фоне глобальных вызовов и кризисов международное сообщество должно сохранить свое внимание к Украине и положить конец страданиям, вызванным этой войной", - подчеркнул Энча.

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