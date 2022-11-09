Концерн Meta увольняет более 11 тысяч сотрудников

Концерн Meta, в том числе владеющий соцсетями Facebook и Instagram, уволит 11 тысяч сотрудников в рамках самого масштабного сокращения штата за всю историю компании. Об этом сообщил глава Meta Марк Цукерберг в среду, 9 ноября.

"Я решил сократить размер нашей команды примерно на 13 процентов и уволить более 11 000 наших талантливых сотрудников. Мы также предпринимаем ряд дополнительных шагов, чтобы стать более компактной и эффективной компанией, сокращая расходы и продлевая мораторий на прием на работу до первого квартала", - сообщил Цукерберг в открытом письме сотрудникам.

По его словам, сокращения вызваны неверной оценкой перспектив онлайн-рынка после пандемии коронавируса. "В начале Covid мир быстро перешел в онлайн, и всплеск электронной коммерции привел к чрезмерному росту доходов. Многие предсказывали, что это будет постоянное ускорение, которое продолжится даже после окончания пандемии. Я тоже, поэтому я принял решение значительно увеличить наши инвестиции. К сожалению, все пошло не так, как я ожидал", - объяснил Цукерберг, указав, что онлайн-торговля вернулась к прежним тенденциям, а макроэкономический спад, усиление конкуренции и снижение рекламного рынка привели снижению доходов компании.

Акции Meta за год подешевели на 72 процента

Цукерберг пообещал, что все уволенные сотрудники получат базовую зарплату за 16 недель, им в течение полугода будут оплачивать медицинскую страховку, а также помогут с трудоустройством в первые три месяца после сокращения.

В прошлом месяце компания сообщила о 50-процентном снижении квартальной прибыли, а акции Meta за год подешевели более чем на 72 процента, отмечает газета The New York Times. По словам Цукерберга, в этих условиях компания решила сконцентрироваться "на небольшом количестве высокоприоритетных областей роста", а именно разработках, связанных с искусственным интеллектом, рекламных и бизнес-платформах, а также долгосрочном развитии метавселенной.

Как отмечает NYT, подразделение Reality Labs, отвечающее за метавселенную, понесла операционные убытки в размере 3,67 млрд долларов. "Meta тратит миллиарды долларов на продукты, связанные с метавселенной, такие как гарнитуры виртуальной реальности, хотя они являются нишевыми, и нет никакой гарантии, что люди будут к ним тянуться. Растет обеспокоенность тем, что Meta потратила слишком много на попытки реализовать амбиции Цукерберга за счет основного бизнеса социальных сетей", - пишет NYT.

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