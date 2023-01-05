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Фото: Bianca de Marchi/AAP/IMAGO
Экономика и бизнесСША

Концерн Amazon уволит более 18 тысяч сотрудников

Даниил Сотников
2 ч. назад

Компания идет на беспрецедентное сокращение из-за неопределенности в экономике и в связи с активным набором сотрудников в последние два года.

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Американский концерн Amazon в рамках сокращения штатов уволит более 18 тысяч сотрудников, сообщил в четверг, 5 января, его генеральный директор Энди Джесси. Решение принято в рамках планирования на 2023 год на фоне "неопределенности в экономике и в связи с набором большого числа сотрудников в последние два года", объяснили в компании. Кадровые сокращения в основном коснутся отделов продаж и найма персонала, сообщил Джесси.

Уход 18 тысяч человек станет крупнейшим одномоментным сокращением в истории Amazon, отмечает агентство AFP. Увольнения начались еще в 2022 году, когда планировалось, что компанию покинут 10 тысяч человек, напоминает газета The Wall Street Journal.

Amazon сокращается после роста в пандемию

Amazon значительно увеличил численность персонала на фоне пандемии коронавируса, когда резко выросли объемы онлайн-торговли. В первом квартале 2022 года в компании работало 1,62 млн человек по всему миру, однако к сентябрю их число сократилось до 1,54 млн, пишет AFP.

В третьем квартале прошлого года чистая прибыль Amazon упала на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. По итогам последних трех месяцев 2022 года компания ожидает незначительного по ее меркам роста - от 2 до 8 процентов в годовом исчислении.

Сокращения в Amazon соответствуют тенденции в других технологичных компаниях, признавших, что в последние годы они слишком быстро расширяли штаты, отмечает WSJ. Материнская компания Facebook Meta в ноябре объявила, что уволит 11 тысяч работников. В октябре новый глава Twitter Илон Маск уволил около половины из своих 7500 сотрудников. В конце августа Snapchat также сократил штат на 20 процентов, перечисляет издание.

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