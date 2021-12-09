 Концерн Amazon оштрафован в Италии на 1,129 млрд евро | Новости из Германии о Европе | DW | 09.12.2021

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Европа

Концерн Amazon оштрафован в Италии на 1,129 млрд евро

Антимонопольное ведомство Италии уличило Amazon в злоупотреблении доминирующим положением на рынке страны. Концерн, по мнению регулятора, навязывает продавцам собственные логистические услуги.

Доставка товаров по программе Amazon Prime

Доставка товаров по программе Amazon Prime

Антимонопольное ведомство Италии AGCM подвергло американский концерн Amazon штрафу в размере 1,129 млрд евро. Регулятор пришел к выводу, что Amazon злоупотребляет доминирующим положением на итальянском рынке, навязывая продавцам своей платформы собственную службу логистики Fulfillment by Amazon (FBA).

Как пояснило ведомство, пользование этой службой сопряжено с получением преимуществ на торговой площадке Amazon.it. Это, в частности, повышает видимость товаров и позволяет продавцам сбывать их продукцию через программу Amazon Prime, что имеет решающее значение для успеха на площадке. В то же время продавцы, которые отказываются от FBA, подлежат более строгому контролю концерна Amazon, что может приводить к блокировке их аккаунтов.

Действия Amazon причиняют ущерб логистическим компаниям, конкурирующим с американской в сфере электронной торговли, так как они вынуждены адаптироваться к стандартам доминирующего на итальянском рынке концерна, кроме того причиняется вред другим торговым площадкам, поскольку продавцы вытесняются в Amazon, заключило AGCM. Amazon отверг обвинения итальянского регулятора и объявил, что обжалует решение о штрафе.

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    Автор: Николас Мартин, Павел Лось


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