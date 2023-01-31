Кому выгодно запугивать журналистов и СМИ Казахстана?

С начала 2023 года сразу несколько популярных журналистов Казахстана подверглись акциям устрашения со стороны неизвестных. Кто за этим стоит и как власти намерены защитить сотрудников СМИ - у DW.

По данным Международного фонда защиты свободы слова "Адил соз", начиная с июля 2022 года в Казахстане участились попытки запугивания неизвестными лицами журналистов, пишущих на общественно-политические темы. Популярным казахстанским представителям СМИ присылают в социальных сетях сообщения с угрозами, размещают от их имени объявления на сайтах интимных услуг, бьют окна в редакциях, где они работают, организуют DDoS-атаки на их интернет-страницы.

В январе 2023 года в этой связи ситуация даже ухудшилась.Только за последние две недели - в шестой раз с ноября 2022 года - разбили окна в редакции издания Elmedia, а его главному редактору Гульжан Ергалиевой постоянно поступали угрозы по телефону.

Несовершеннолетние - по заказу от неизвестного лица - подожгли автомобиль Динары Егеубаевой, занимающейся расследованием событий "Трагического января". Была сделана попытка с помощью монтажной пены заблокировать входную дверь в квартиру известного журналиста Вадима Борейко. В Сети появились личные данные руководителя интернет-издания Ulysmedia.kz Самал Ибраевой и всех членов ее семьи, включая несовершеннолетних детей.

Организаторы пока неизвестны

В беседе с DW Ибраева рассказала, что она оказалась одной из первых, кто был подвергнут атакам со стороны неизвестных лиц: "5 июля у нас упал сайт, после чего начались бесконечные звонки на мой телефон, на почту стал приходить спам, в соцсетях появились грязные комментарии к моим постам". На смартфон Ибраевой каждые 30 секунд поступают звонки с незнакомых номеров из Южной Кореи, Индии, Германии.

"Под таким давлением приходится работать, на грани нервного срыва. Вроде успокаиваюсь, но потом опять начинаю нервничать", - делится недавно пришедшая в журналистику молодая женщина, которая, возглавив новое издание Ulysmedia, за счет острых публикаций на социально-экономическую тематику стала заметной фигурой на медийном поле Казахстана.

Кто оказывает давление на Ulysmedia и нее саму, Ибраева не знает. Ничего пока не могут сказать и в полиции, куда журналистка обратилась с просьбой: "Мне министр информации позвонил, поддержал. Сказал, что мы всех найдем, не переживайте. Теперь я каждый день звоню следователю, но пока ничего не находят".

Почти по старым сценариям

20 января президент Казахстана Токаева потребовал от правоохранительных органов найти исполнителей и заказчиков атак на сотрудников СМИ. Однако положение главного редактора интернет-портала Orda.kz Гульнар Бажкеновой с тех пор не улучшилось. Постоянные звонки на ее телефон продолжаются уже почти год.

Гульнар Бажкенова Фото: Anatolij Weißkopf/DW

За это время двери ее квартиры и квартиры соседей по лестничной клетке несколько раз заливали монтажной пеной, исписывая стены подъезда оскорбительными выражениями. В октябре Бажкеновой прислали отрезанную голову свиньи, во рту которой была разорванная фотография журналистки. В декабре - отправили надгробный памятник из гранита с высеченными на нем датами ее рождения и смерти в 2023 году.

На грани отключения от интернета из-за DDoS-атак работает и Orda.kz. "DDoS-атаки и сейчас продолжаются. Я в месяц плачу за защиту от них по 600 тысяч тенге (около 1200 евро. - Ред.), но при мы периодически падаем", - рассказала DW Бажкенова, добавив, что лучше было бы использовать эти средства на развитие издания.

Кто мешает работать журналистам?

В отличие от Самал Ибраевой, Гульнар Бажкенова почти не сомневается, кто стоит за всеми попытками давления на нее и Orda.kz. По мнению журналистки, это обладающие значительными финансовыми возможностями сторонники семьи экс-президента Нурсултан Назарбаева, которых еще много в руководстве страны. На это, отмечает Бакженова, указывает тот факт, что нынешние атаки на журналистов по своему почерку очень похожи на аналогичные действия против представителей СМИ в начале 2000-х годов.

Нурсултан Назарбаев Фото: Turar Kazangapov/Tass/IMAGO

Тогда редакции оппозиционных изданий забрасывали камнями и бутылками с зажигательными смесями, из боевого оружия расстреливали принадлежащее им телеоборудование, журналистам и редакторам присылали похоронные венки. "Мне в бот-чат редакции прислали угрожающее сообщение, что за мной придут. И был указан адрес квартиры, которую я снимала в начале 2000-х годов, когда работала на оппозиционном телеканале "Тан". Но адреса той квартиры нигде в базах не было, он есть только в моем личном деле у спецслужб, которые не скрываясь, следили за нами", - сообщила DW Гульнар Бажкенова.

Она не исключает, что кто-то из команды бывшего зятя Назарбаева ныне покойного Рахата Алиева выкрал личные дела журналистов того времени и сейчас использует их для дискредитации реформ президента Токаева.

Главная цель - президент Токаев?

Правозащитник Сергей Дуванов, который 20 лет назад, будучи известным аналитиком и оппозиционным журналистом, сам несколько раз подвергался нападениям со стороны неизвестных, также не исключил вероятность намеренной дискредитации президента Токаева через организацию новых атак на представителей СМИ.

Сергей Дуванов Фото: Anatolij Weißkopf/DW

"На мой взгляд, нынешней власти эти атаки очень невыгодны, потому что сейчас все эти истории вешают на нее. Те, кто убежден, что действующему руководству терять нечего, поскольку оно запятнала себя во время "Трагического января", ошибаются. После января 2022 года общество раскололось. Токаева в том, что он разогнал протесты, поддерживают очень много людей", - пояснил в интервью DW Дуванов. По его оценке, атаки на СМИ и их сотрудников имеет цель дискредитировать президента Казахстана в глазах той части населения, которая ему доверяет.

Предпринять такие шаги, считает правозащитник, может, как оппозиция, так и кланы, которые стоят за организацией протестов и беспорядков год назад: "Они никуда ни делись, они недовольны, что у них отнимают финансовые потоки. У них есть возможность организовать фронду, чтобы вместо Токаева привести своего человека", - подчеркнул Дуванов.

По его словам, авторитет президента падает и из-за отсутствие результатов по публично начатым расследованиям атак на журналистов, что очень похоже на саботаж: "Есть требование первого лица государства. Люди ждут. Проходит день, два, неделя, месяц, а найти заказчиков преступлений никто не может. Подожгли подростки машину, разбили окна в редакции. Если через этих мальчишек правоохранительные органы ничего не могут узнать, то зачем они нужны? Пригласи иностранцев, пусть они помогут! Иначе никто всерьез тебя не будет воспринимать".

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