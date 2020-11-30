"Коммерсант": Лукашенко приедет к Путину за 3 миллиардами долларов

Александр Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным, чтобы, помимо прочего, обсудить новый кредит для Беларуси на сумму не менее 3 млрд долларов, сообщает "Коммерсант" ("Ъ") в четверг, 11 февраля. Информацию о подготовке встречи изданию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отметив, что ее точные даты будут сообщены "своевременно".

По данным источников "Ъ", переговоры могут пройти в Сочи 22 или 25 февраля. Собеседники издания в правительстве РФ рассказали, что Минск хочет получить доступ к остатку средств, выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС. Стороны "близки к достижению договоренности по выделению средств", при этом проценты, сроки и точный размер суммы обсуждаются, но, вероятно, она превысит 3 млрд евро, отметил один из источников "Ъ". По словам другого, речь идет о сумме от 3 до 3,5 млрд долларов, при этом вопрос принципиально уже решен.

Лукашенко не стал форсировать реформу

Протесты в Минске, 16 января

Ранее в Кремле давали понять, что ждут от Лукашенко проведения обещанной им в начале осени конституционной реформы, итогом которой должно стать перераспределение полномочий между президентом и другими ветвями власти, отмечает "Ъ". Лукашенко также не исключал проведение досрочных президентских выборов, однако в результате не стал форсировать реформы и, жестко подавив протесты, "судя по всему, решил пойти по максимально долгой процедуре".

В 2011 году РФ и Беларусь договорились о предоставлении Минску кредита в размере 10 млрд долларов на строительство АЭС. На конец сентября 2020 года Минск использовал только 4,5 млрд из этой суммы. В ходе последней встречи в Сочи 14 сентября 2020 года Лукашенко и Путин договорились о предоставлении Минску кредита в 1,5 млрд долларов для поддержания курса белорусского рубля.

Пять месяцев протестов в Беларуси

В Беларуси уже более 5 месяцев не утихают акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа 2020 года, победителем которых ЦИК вновь объявил Лукашенко. Силовики при разгоне и задержании участников мирных акций протеста проявляли крайнюю жестокость, были задержаны тысячи людей. Евросоюз отказался признавать Лукашенко президентом и ввел санкции против его режима.

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