Комментарий: Время Москвы на Южном Кавказе вышло. Настало время Анкары

Турция выиграла войну за Карабах, но Кремль делает вид, что позиции России на постсоветском пространстве остались незыблемыми. Это не так, считает Константин Эггерт.
Таких интервью, как это, Владимир Путин не давал давно. Куда подевались напор, уверенное манипулирование фактами и традиционное "А вы докажите!" и, конечно, "Посмотрите, что творит Америка!"
Новый Путин осторожничает
Такого деликатного, вдумчивого и осторожного Путина мы видели нечасто за все последние 20 лет. Поводом для довольно пространных рассуждений стала ситуация вокруг Нагорного Карабаха, где Россия начала разворачивать свой военный контингент, который называется "миротворческим", а Турция - своих военных, которые именуются "наблюдательной миссией".
Официальная Москва без конца повторяет, что турки не будут осуществлять миротворческие функции. Говорит об этом и Путин. Но, как ни крути, военнослужащие одной из стран НАТО теперь официально выполняют военно-политические функции на территории бывшего СССР, да еще в стратегически чувствительном для России регионе. Это то, от чего всегда предостерегал и чего так боялся путинский режим с его неоимперской концепцией "зоны привилегированных интересов" на постсоветском пространстве.
Путинское интервью - попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Тут и заверения в том, что в отношениях с Арменией ничего не изменилось, и утверждения, что он и Реджеп Тайип Эрдоган стали теми, кто преодолел исторический антагонизм между Россией и Турцией - подобно тому, как когда-то примирили немцев и французов Аденауэр и де Голль, и - что звучит довольно интересно - плохо скрытое сожаление о том, что Армения в свое время не сделала с Нагорным Карабахом то, что Россия сделала с Абхазией, Южной Осетией и Крымом.
Большие планы Эрдогана
Главная цель многолетних игр Кремля с Эрдоганом - ослабить южный фланг НАТО и внести раскол в альянс. Турецкий президент это знает и использует. Его "прорыв" на Кавказ и фактическое участие в войне с главным региональным союзником России - плата за имитацию партнерства с Москвой. Это будет иметь далеко идущие - и неприятные для Путина - последствия.
Турция продолжит наращивать свое влияния на Кавказе и не только там. Задача Анкары - стать доминирующей силой в регионе Черного моря. В этом ее поддержит новая американская администрация, которая ставит перед собой задачу восстановить единство НАТО и, скорее всего, станет придерживаться той политики, которую проводил Барак Обама - любой ценой удерживать турок в альянсе.
Судя по разговорам с моими контактами в Тбилиси, поражение Армении (которое воспринимается и как проигрыш Путина) произвело там сильнейшее впечатление. Отношения Грузии и Турции всегда были хорошими. Теперь они станут еще лучше - сильных и успешных на Кавказе уважают.
Рискну предположить: после ухода из политики Ангелы Меркель, которая всегда выступала за то, чтобы "не злить" Москву, НАТО вполне способна предложить Грузии Membership Action Plan - план подготовки к членству в альянсе. Тем более, что после аннексии Крыма Россией черноморское направление в Брюсселе стали считать ключевым. Тут многое зависит от того, готова ли будет администрация Байдена пойти на такой шаг?
После Трампа Франция и Германия будут всячески стремиться улучшить отношения с Вашингтоном и шанс убедить их дать грузинам давно обещанное на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году в этот раз будет как никогда велик.
Время Москвы кончилось
Кстати, Тбилиси еще несколько лет назад уведомил НАТО: в договоре о вступлении Грузия готова специально оговорить, что зона ответственности альянса не будет распространяться на территорию Абхазии и Южной Осетии. Как поступит в этом случае Кремль? В 2008 году, хотя бы теоретически, можно было бросить танки на Тбилиси. Сегодня - едва ли. Не только из-за неизбежных санкций. Просто теперь придется иметь дело с новым и сильным геополитическим игроком в лице Турции.
Понимает ли Путин, что время, когда Москва доминировала на постсоветском пространстве, безвозвратно ушло? Парадоксальный ответ: возможно, понимает. "Азербайджан - это независимое суверенное государство. Азербайджан вправе выбирать себе союзников так, как он считает нужным. Кто же ему в этом может отказать?" - говорит он в интервью. Это почти дословное цитирование основополагающих документов НАТО. Как глава "страны сигналов", Путин не может не понимать, что эти слова - именно сигнал, причем не только Азербайджану. Если Грузия приблизится к вступлению в альянс, то благодарить за это ей будет нужно Реджепа Эрдогана.
Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: Oberleutnant_Eggert
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