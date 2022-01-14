Комментарий: Вербальное разоружение Анналены Бербок в Москве

До чего дошло: немцы уговаривают русских не нападать на украинцев. Так мрачно шутили в Украине во время аннексии Крыма в 2014 году и потом в ходе переговоров по Донбассу. К сожаления, сейчас это снова актуально, что показал и первый визит нового главы МИД Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock) в Киев и Москву. Задача - предотвратить новую войну. Особое напряжение перед поездкой было связано не только со стянутыми к украинской границе российскими войсками и угрозами Западу со стороны РФ.

Каких только не было ожиданий о возможном словесном противостоянии между Бербок и российским министром иностранных дел Сергей Лавровым! Выставит ли опытный карьерный дипломат свою намного более молодую и не искушенную во внешней политике немецкую коллегу в дурном свете, как он сделал это в прошлом году с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем? Будет ли между ними обмен обвинениями как с предшественником Бербок Хайко Масом (Heiko Maas)? Будет ли Бербок говорить с Лавровым таким же жестким тоном, как она это делала на ток-шоу?

Бербок идет по следам Меркель

На удивление ничего этого не случилось. На совместной пресс-конференции во вторник, 18 января, в Москве Бербок пошла на вербальное разоружение, подчеркивала общность сторон в вопросах культуры и бизнесе, уверенно и спокойно доносила свои политические месседжи. Она призвала к диалогу и дипломатии в конфликте России и Украины и не избегала критики в адрес российской внутренней политики. Так, Бербок упомянула, хоть и вскользь, отбывающего срок в колонии оппозиционера Алексея Навального и недавно закрытую решением суда правозащитную организацию "Мемориал".

Роман Гончаренко

Особенно приятными для Лаврова, видимо, были ее слова о том, что Германии и в дальнейшем будет нужен российский газ. Вопрос о спорном газопроводе "Северный поток - 2", который Бербок критиковала, будучи в оппозиции, министр умело обошла, указав на коалиционный договор партий, сформировавших правительство ФРГ, и европейские энергетические правила. Это разумно, ведь в конце концов Бербок хочет наладить диалог с россиянами.

Ее выступление в Москве сильно напоминало стиль предыдущего канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) по отношению к России: деловой, уважительный, но с четкой критикой. Это заслуживает признания. Лавров, в свою очередь, воздержался от своих обычных колкостей, повторил известную позицию Кремля и просигнализировал готовность к улучшению отношений с Берлином, которые в последнее время опустились до низшей точки. Очевидно, Москва не заинтересована в том, чтобы сразу рисковать отношениями с новым федеральным правительством.

Бербок ждет челночная дипломатия

Вопреки ожиданиям нынешняя поездка в Киев и Москву не стала настоящим, как писали немецкие СМИ, "боевым крещением" для Бербок - оно ей еще предстоит. Но визиты в любом случае стали началом традиционной челночной дипломатии. Уже в ближайшие дни глава МИД ФРГ собирается вместе с французским коллегой снова отправиться в Украину, на этот раз на восток к фактической линии фронта. Затем она хочет возобновить встречи в "нормандском формате". Сейчас Бербок заложила основу этого пути, и можно только надеяться, что у нее получится.

Возможно, память об истории ей поможет. Как в Украине, так и в России министр иностранных дел упомянула о мрачных страницах немецкого прошлого, связанного с преступлениями против украинцев и русских. В Киеве она именно этим обосновала очередной отказ на просьбу Украины о поставках немецкого оружия. Это правильное решение. Германии следует оказывать на Россию более сильное экономическое давление, а не поставлять Киеву оружие, что стало бы подарком для российской пропаганды.

Украина в будущем справедливо будет все чаще указывать на то, что ответственность Германии за преступления нацистов против всех народов СССР касается не только Москвы, но и Киева. Иными словами: исходя из исторической ответственности Берлин должен вести себя более активно. Возможно, немцы действительно единственные, кто может удержать Россию от войны с Украиной.

Автор: Роман Гончаренко, обозреватель DW

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