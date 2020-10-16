Комментарий: Российские вузы проверяют на лояльность Путину

В 80-е годы я учился в Институте стран Азии и Африки при Московском университете. Заходя в учебную часть, мы, студенты, всегда бросали взгляд на кабинет напротив нее. Там сидел первый заместитель директора - с расплывчатыми обязанностями, зато, по слухам, с немалым опытом руководства резидентурами КГБ в странах Азии.

"Разжигание" и "дискредитация"

Должность была предпенсионная, но важная. К тому заместителю директора стекались "доклады" - или, попросту, доносы - "добровольных помощников" КГБ из числа преподавателей и студентов. Некоторые из этих доносов я совершенно случайно получил возможность очень коротко увидеть в революционном 1991 году. Никогда не забуду испытанное тогда чувство изумления: "На какую чушь тратил деньги и время советский режим!".

И вот в новом веке пришло время дежавю. Независимый Межрегиональный профсоюз работников высшей школы "Университетская солидарность" опубликовал, без преувеличения, скандальный приказ ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау об исполнении требований межрайонной Никулинской прокуратуры (Западный административный округ Москвы. - Ред.). Бумагу из прокуратуры профсоюзные активисты тоже опубликовали.

Константин Эггерт

Иначе как абсолютно незаконной проверкой студентов и преподавателей государственного вуза на политическую благонадежность затеянное прокурорскими мероприятие не назовешь. Документ вызывает оторопь. Прокуратура буквально приказывает руководству РАНХиГС предоставить сведения о сотрудничестве вуза с иностранными организациями (особенно из числа так называемых "нежелательных"), которое может привести к "разжиганию этносепаратизма", направлено на "идеологическую обработку россиян, в первую очередь молодежи, и создание в данной среде проамериканских групп влияния", "вмешательство в электоральные процессы (подготовка наблюдателей на выборах)", "дискредитацию руководства страны и проводимой им внутренней и внешней политики" и - о ужас! - "формирование общественного мнения о необходимости смены власти в России".

Никулинские прокуроры не оставили без внимания и возможное участие молодых людей в мероприятиях, способствующих формированию имиджа России как "страны-агрессора" - читай, в любых семинарах или конференциях, где может возникнуть тема российско-украинского конфликта. Один параграф, похоже, написала пресс-служба "Газпрома". В нем господин Мау должен сообщить, не участвовали ли его подопечные в мероприятиях, "направленных на подрыв экономических основ Российской Федерации" и "призывающих к воспрепятствованию под предлогом защиты окружающей среды освоению природных ресурсов, строительству газопровода "Северный поток - 2". Как взбитые сливки в венском кофе, ближе к концу документа внесено требование к РАНХиГС сообщить об участии учащихся в "несанкционированных протестных акциях".

МГИМО без "Порше"

В отличие от советских времен, когда тайная политическая полиция работала, как ей и полагается, тайно, тут все совершенно открыто. Сборщиком сведений для ФСБ выступает прокуратура. Ее требования - неприкрытое попрание основ конституционного строя России. Тут и нарушение разделения властей, и политическая цензура, и ограничение гражданских прав, и навязывание государственной идеологии. Ректор Владимир Мау со всем этим беззаконием согласился, а об отказе выполнить его распоряжение хоть одним из десятка функционеров РАНХиГС на момент написания этого текста ничего неизвестно.

В правовом демократическом государстве любой начальник должен бояться выполнить эти незаконные и аморальные требования прокуроров. Однако в путинской России - как и в лукашенковской Беларуси, и других постсоветских странах - все ровно наоборот: невыполнение незаконных распоряжений может стоить "восставшему" работы. При этом РАНХиГС трудно отнести к основным рассадникам "вольнодумства". Есть, что называется, и "поосновнее" - та же Высшая школа экономики в Москве. Некогда лучший вуз России Кремль который год методично превращает в подобие серого и сервильного МГИМО - за вычетом выставки студенческих "Порше" и "Мазерати" на университетской парковке.

Однако начавший раскручиваться после возвращения Путина в Кремль в 2012 году маховик борьбы с "подрывными" трендами в среде студентов и вообще интеллигенции, за восемь лет набрал такую инерцию, что его не остановить. Под эту борьбу выделяются бюджеты и должности, именно отличившиеся на этом поприще имеют шанс получить еще одну звезду на погоны, а значит доступ к еще более серьезным бюджетам. Поэтому проверять будут всех, даже, казалось бы, самых лояльных и неконфликтных. Для этого даже не нужны указания сверху.

Беларусь и Навальный - источники страха

Мирная народная революция в Беларуси и неудачное покушение на Алексея Навального добавили рвения российским силовикам, которые теперь с удвоенной силой бросятся искать крамолу в системе высшего образования. У этого страха есть свой резон. Дело не только в том, что среди гражданских активистов и демонстрантов очень много молодых, а также в опасениях властей, что ряды чиновничества пополнят люди нелояльные, которые в решающий момент не станут спасать систему. Разумеется, вероятнее всего, тот же РАНХиГС отправит прокурорам тонну отписок. Однако в отчете всегда можно найти зацепку, чтобы показательно уволить, а то и "подвести под статью" неугодных преподавателей или чересчур оппозиционных студентов. Сам факт согласия на ту же прокурорскую проверку дает власти не принадлежащие ей по закону полномочия.

И все же, все эти труды силовиков пойдут прахом. В Москве принято считать, что Путин читает очень много исторической литературы. Если этот так, то он делает странные выводы из прочитанного. Давление на студенчество и преподавателей вкупе с попытками последних Романовых ограничить дарованные Александром II университетам права внесли отдельный вклад в радикализацию интеллектуалов и рост симпатий к марксизму. Почему, по мнению Кремля, спустя немногим более ста лет все должно пойти по-другому, непонятно.

Видимо, расчет на то, что страх в сочетании с открытыми границами будет работать бессрочно. Открытые границы - существенное отличие от моей юности. Но страха сегодня меньше, чувство достоинства, особенно у молодежи, острее, гражданского и политического опыта у активной части общества - больше. Принцип "кому не нравится - скатертью дорога, а остальными мы будем командовать" пока работает, но в какой-то момент - и этот момент неуклонно приближается - работать перестанет. Тогда все рухнет, а никулинские прокуроры станут второпях жечь папки с актами проверок в вузах и чистить жесткие диски своих компьютеров.

Институтский заместитель директора по непонятным вопросам, мимо кабинета которого я ходил каждый день, когда-то тоже думал, что система, которой он служил, просуществует века.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: Oberleutnant_Eggert

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