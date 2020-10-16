Комментарий: Российские вузы проверяют на лояльность Путину

Прокуроры ищут "крамолу" в одном из самых лояльных власти вузов РФ. Это следствие страха Кремля перед будущим. Но проверки не помогут сдержать рост недовольства, считает Константин Эггерт.
Президент РФ Владимир Путин встречается со студентами Санкт-Петербургского горного университета (фото из архива)
В 80-е годы я учился в Институте стран Азии и Африки при Московском университете. Заходя в учебную часть, мы, студенты, всегда бросали взгляд на кабинет напротив нее. Там сидел первый заместитель директора - с расплывчатыми обязанностями, зато, по слухам, с немалым опытом руководства резидентурами КГБ в странах Азии.
Должность была предпенсионная, но важная. К тому заместителю директора стекались "доклады" - или, попросту, доносы - "добровольных помощников" КГБ из числа преподавателей и студентов. Некоторые из этих доносов я совершенно случайно получил возможность очень коротко увидеть в революционном 1991 году. Никогда не забуду испытанное тогда чувство изумления: "На какую чушь тратил деньги и время советский режим!".
И вот в новом веке пришло время дежавю. Независимый Межрегиональный профсоюз работников высшей школы "Университетская солидарность" опубликовал, без преувеличения, скандальный приказ ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау об исполнении требований межрайонной Никулинской прокуратуры (Западный административный округ Москвы. - Ред.). Бумагу из прокуратуры профсоюзные активисты тоже опубликовали.
Иначе как абсолютно незаконной проверкой студентов и преподавателей государственного вуза на политическую благонадежность затеянное прокурорскими мероприятие не назовешь. Документ вызывает оторопь. Прокуратура буквально приказывает руководству РАНХиГС предоставить сведения о сотрудничестве вуза с иностранными организациями (особенно из числа так называемых "нежелательных"), которое может привести к "разжиганию этносепаратизма", направлено на "идеологическую обработку россиян, в первую очередь молодежи, и создание в данной среде проамериканских групп влияния", "вмешательство в электоральные процессы (подготовка наблюдателей на выборах)", "дискредитацию руководства страны и проводимой им внутренней и внешней политики" и - о ужас! - "формирование общественного мнения о необходимости смены власти в России".
Никулинские прокуроры не оставили без внимания и возможное участие молодых людей в мероприятиях, способствующих формированию имиджа России как "страны-агрессора" - читай, в любых семинарах или конференциях, где может возникнуть тема российско-украинского конфликта. Один параграф, похоже, написала пресс-служба "Газпрома". В нем господин Мау должен сообщить, не участвовали ли его подопечные в мероприятиях, "направленных на подрыв экономических основ Российской Федерации" и "призывающих к воспрепятствованию под предлогом защиты окружающей среды освоению природных ресурсов, строительству газопровода "Северный поток - 2". Как взбитые сливки в венском кофе, ближе к концу документа внесено требование к РАНХиГС сообщить об участии учащихся в "несанкционированных протестных акциях".
В отличие от советских времен, когда тайная политическая полиция работала, как ей и полагается, тайно, тут все совершенно открыто. Сборщиком сведений для ФСБ выступает прокуратура. Ее требования - неприкрытое попрание основ конституционного строя России. Тут и нарушение разделения властей, и политическая цензура, и ограничение гражданских прав, и навязывание государственной идеологии. Ректор Владимир Мау со всем этим беззаконием согласился, а об отказе выполнить его распоряжение хоть одним из десятка функционеров РАНХиГС на момент написания этого текста ничего неизвестно.
В правовом демократическом государстве любой начальник должен бояться выполнить эти незаконные и аморальные требования прокуроров. Однако в путинской России - как и в лукашенковской Беларуси, и других постсоветских странах - все ровно наоборот: невыполнение незаконных распоряжений может стоить "восставшему" работы. При этом РАНХиГС трудно отнести к основным рассадникам "вольнодумства". Есть, что называется, и "поосновнее" - та же Высшая школа экономики в Москве. Некогда лучший вуз России Кремль который год методично превращает в подобие серого и сервильного МГИМО - за вычетом выставки студенческих "Порше" и "Мазерати" на университетской парковке.
Однако начавший раскручиваться после возвращения Путина в Кремль в 2012 году маховик борьбы с "подрывными" трендами в среде студентов и вообще интеллигенции, за восемь лет набрал такую инерцию, что его не остановить. Под эту борьбу выделяются бюджеты и должности, именно отличившиеся на этом поприще имеют шанс получить еще одну звезду на погоны, а значит доступ к еще более серьезным бюджетам. Поэтому проверять будут всех, даже, казалось бы, самых лояльных и неконфликтных. Для этого даже не нужны указания сверху.
Мирная народная революция в Беларуси и неудачное покушение на Алексея Навального добавили рвения российским силовикам, которые теперь с удвоенной силой бросятся искать крамолу в системе высшего образования. У этого страха есть свой резон. Дело не только в том, что среди гражданских активистов и демонстрантов очень много молодых, а также в опасениях властей, что ряды чиновничества пополнят люди нелояльные, которые в решающий момент не станут спасать систему. Разумеется, вероятнее всего, тот же РАНХиГС отправит прокурорам тонну отписок. Однако в отчете всегда можно найти зацепку, чтобы показательно уволить, а то и "подвести под статью" неугодных преподавателей или чересчур оппозиционных студентов. Сам факт согласия на ту же прокурорскую проверку дает власти не принадлежащие ей по закону полномочия.
И все же, все эти труды силовиков пойдут прахом. В Москве принято считать, что Путин читает очень много исторической литературы. Если этот так, то он делает странные выводы из прочитанного. Давление на студенчество и преподавателей вкупе с попытками последних Романовых ограничить дарованные Александром II университетам права внесли отдельный вклад в радикализацию интеллектуалов и рост симпатий к марксизму. Почему, по мнению Кремля, спустя немногим более ста лет все должно пойти по-другому, непонятно.
Видимо, расчет на то, что страх в сочетании с открытыми границами будет работать бессрочно. Открытые границы - существенное отличие от моей юности. Но страха сегодня меньше, чувство достоинства, особенно у молодежи, острее, гражданского и политического опыта у активной части общества - больше. Принцип "кому не нравится - скатертью дорога, а остальными мы будем командовать" пока работает, но в какой-то момент - и этот момент неуклонно приближается - работать перестанет. Тогда все рухнет, а никулинские прокуроры станут второпях жечь папки с актами проверок в вузах и чистить жесткие диски своих компьютеров.
Институтский заместитель директора по непонятным вопросам, мимо кабинета которого я ходил каждый день, когда-то тоже думал, что система, которой он служил, просуществует века.
Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: Oberleutnant_Eggert
Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
Смотрите также: