Прокуратура Москвы ищет в вузах "антироссийских студентов"

Никулинская межрайонная прокуратура Москвы затребовала у Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) информацию о студентах, которые участвовали в митингах, "антироссийских кампаниях" либо сотрудничали с иностранными неправительственными организациями (НПО). Это следует из запроса прокуратуры от 4 октября, копию которого в пятницу, 16 октября опубликовал профсоюз "Университетская солидарность".

В документе говорится, что по поручению прокурора Москвы идет проверка того, как научные и образовательные организации исполняют закон. Пока неизвестно, поступил ли аналогичный запрос прокуратуры в другие вузы.

В числе прочего прокуратура требует от РАНХиГС предоставить данные об участии студентов и преподавателей в проектах иностранных НПО, которые представляют или могут представлять угрозу основам конституционного строя РФ.

Какая деятельность считается антироссийской

К таким программам прокуратура, в частности, относит мероприятия, направленные на "разжигание этносепаратизма", подготовку наблюдателей и мониторинг нарушений на выборах, "формирование общественного мнения о необходимости смены власти в России", "идеологическую обработку россиян, в первую очередь молодежи, и создание в этой среде проамериканских групп влияния".

РАНХиГС предписано предоставить сведения, сколько студентов участвовали в несанкционированных митингах, сколько из них были привлечены к административной ответственности и получали ли они деньги за участие в акциях.

"Формирование у России имиджа государства-агрессора"

Никулинская межрайонная прокуратура Москвы также запросила сведения об участии студентов и преподавателей в "антироссийских информационно-пропагандистских кампаниях, а также в мероприятиях, направленных на подрыв международного авторитета России и доверия международного сообщества к проводимой РФ внешней и внутренней политике, а также создание ей имиджа государства-агрессора".

В материалах, опубликованных профсоюзом "Университетская солидарность", говорится, что ректор РАНХиГС Владимир Мау назначил сотрудников, ответственных за выполнение требований прокуратуры. В самой академии заявили, что не знают об этом запросе прокуратуры, и пообещали уточнить информацию.

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