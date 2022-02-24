 Комментарий: РФ идет к катастрофе, Украина выстоит, Западу должно быть стыдно | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 24.02.2022

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Мнения

Комментарий: РФ идет к катастрофе, Украина выстоит, Западу должно быть стыдно

Война началась. Россия напала на Украину. Это катастрофа планетарного масштаба. Ее можно было предотвратить, если бы Запад не закрыл глаза в 2014 году, считает Роман Гончаренко.

Военный аэродром в Чугуеве под Харьковом после российских ударов

Военный аэродром в Чугуеве под Харьковом после российских ударов

Мы все запомним этот день - четверг, 24 февраля 2022 года. День, когда обезумевшее руководство России решило начать большую войну против Украины. День, к которому многие украинцы и их друзья в мире готовились, но в душе надеялись, что он не настанет никогда. День, когда Кремль начал войну в Европе.

Многие в недоумении спрашивают, как такое могло произойти? Ответ в цитате Уинстона Черчилля: "У вас был выбор между войной и бесчестием, вы выбрали бесчестие и получите войну".

Масштаб вторжения не оставляет сомнений: Россия как и 100 лет назад, когда Украина впервые на короткий период стала независимой, пошла на нее войной. Последствия этого чудовищного шага потрясут весь мир.

Фатальная ошибка Запада

Немалую часть ответственности несет Запад. Когда в 2014 году Россия впервые напала на Украину, аннексировав Крым, Запад выбрал бесчестие, о котором говорил Черчилль. Лидеры США, Германии и других ведущих стран держали за обе руки украинские власти и уговаривали не сопротивляться, чтобы не "провоцировать" президента России Владимира Путина. В 2014-м году - через 100 лет после начала Первой мировой войны - Запад боялся возникновения нового мирового пожара. И совершил фатальную ошибку.

Роман Гончаренко

Роман Гончаренко

Когда опьяневшая от успеха в Крыму Россия продолжила необъявленную войну в Донбассе, создав и поддержав сепаратистское движение, Запад отказывался поставлять Украине оборонительное оружие и вводить против Москвы жесткие ответные меры. Лишь после сбитого малайзиского "Боинга" вступили в силу секторальные санкции, но и они были настолько ограниченными и слабыми, что убедили Россию в возможности продолжать затеянное.

Время помогать Киеву 

Киев тоже недооценил степень безумия московского руководства и пассивно-агрессивный настрой значительной части населения России, которое не воспринимает Украину как независимое государство. "Мы же соседи, родственники, Россия вряд ли решится на открытую войну", - так успокаивали себя многие украинцы. Правительство в Киеве не разорвало с Москвой дипломатические отношения, послав тем самым роковой сигнал и своим союзникам на Западе - мол, не все так плохо.           

Был упущен момент предотвратить войну, которая идет сегодня. Западные лидеры предпочли договариваться с Россией, надеясь умиротворить агрессора. В истории человечества нет ни одного примера, когда такой подход был бы удачным. Не сработал он и в Украине. Россия использовала вырученные от продажи нефти и газа деньги на создание нового оружия и подготовку к апокалиптической войне не только против Украины, но и против всего Запада. Было достаточно тех, кто предупреждал об опасности, ведь все происходило открыто, Кремль и его пропагандисты не скрывали своих намерений. Но Запад предпочел закрыть глаза. Теперь щеки у западных политиков должны гореть от стыда. Пришло время исправлять ошибки и помогать Украине всеми силами и средствами.

Украина не вернется под контроль Москвы

Впереди бои, кровь, возможно, оккупация и партизанская война. Украина потеряет лучших сыновей и дочерей, но выстоит. В этом нет ни малейшего сомнения. Украинцы никогда уже не смирятся с жизнью на коротком поводке Москвы, это время прошло и не вернется.

Что будет с Россией? Выбранный ею путь агрессии против Украины и всего западного мира рано или поздно приведет и ее к катастрофе, после которой у России будет шанс начать все сначала. А сейчас все здравомыслящие люди - украинцы.

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    Автор: Роман Гончаренко


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