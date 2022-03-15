Комментарий: Разрыв с Советом Европы - месть Путина россиянам за санкции Запада

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Выход из Совета Европы (СЕ) окончательно открывает перед российским режимом все возможности для преследования неугодных внутри страны, считает Константин Эггерт.
Режим Владимира Путина опять "бомбит Воронеж". Кремль разрывает отношения с Советом Европы (СЕ). Денонсация соответствующих соглашений, ранее заключенных Россией, будет запущена в ближайшее время. Для российской власти это одна из немногих возможностей хлопнуть хоть какой-нибудь дверью перед лицом части западных государств.
Но это не только символический акт. Агрессия против Украины привела к политическим и экономическим санкциям, последствия которых ощутят на себе миллионы россиян. Даже если Москва заключит мир с правительством Владимира Зеленского, ситуация внутри России больше не будет прежней. Противоречия, неэффективность и замшелость нынешнего режима за последние три недели стали очевидными для очень многих из тех, кто раньше не задумывался о состоянии дел в стране. Поэтому власти готовят репрессивный аппарат к работе на полную мощность и без всяких, даже формальных, помех.
Подготовка к разрыву с Советом Европы, что называется, "на всякий случай", шла давно. Как минимум с того момента, как в 2020-м году были приняты поправки в Конституцию России, делающие необязательными к исполнению российскими государственными органами международные договоры, подписанные Москвой, и решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если они противоречат российским законам. Происходило это на фоне "обнуления" президентских сроков Путина, то есть, его превращения в фактически пожизненного правителя страны.
Собственно уже с этого момента стало ясно - сохранение членства в Совете Европы, если и нужно российскому режиму, то только для того, чтобы использовать Парламентскую ассамблею СЕ как площадку для пропаганды кремлевской политики и жарких пикировок с критиками Москвы. Последнее особенно важно, так как давало шанс так называемым "депутатам Госдумы" и "сенаторам" демонстрировать администрации президента свою лояльность и полезность на ниве того, что в советское время называлось "контрпропагандой". Ну, и съездить лишний раз во Францию за казенный счет, в то время, когда командировок на Запад - кот наплакал, тоже было неплохо.
Командировок больше не будет. Вместе с ними уйдет в историю возможность для граждан России искать защиты от государственного произвола в Европейском суде по правам человека. В течение последних лет это право было скорее символическим. Кремль просто не выполнял те решения, которые ему не нравились (вспомним постановление ЕСПЧ по "делу Навального"). Но хотя бы денежные компенсации жертвам беззакония выплачивались довольно исправно, и это могло служить им некоторым утешением. Отныне к услугам россиян будут только услуги "басманного правосудия".
Другое возможное последствие выхода из Совета Европы - возвращение в РФ практики смертной казни. Когда после начала войны с Украиной комитет министров Совета Европы приостановил членство России, бывший президент Дмитрий Медведев назвал этот шаг СЕ "хорошей возможностью восстановить ряд важных институтов типа смертной казни для опаснейших преступников".
"Исключительная мера наказания" в России не запрещена окончательно. В 1996 году, перед вступлением в Совет Европы, на эту практику был введен мораторий. Таким было условие принятия страны в СЕ. Согласно социологическим опросам, в прошлом году за возвращение и даже расширение применения смертной казни выступало 56-57 процентов россиян. Едва ли с тех пор эти настроения претерпели существенные изменения. В условиях, когда предъявить гражданам окончательную победу над "украинским нацизмом" явно не выйдет, пара "сочных" сюжетов о расстрелах убийц и педофилов - это явно то, на чем власти рассчитывают быстро заработать хоть какие-то очки.
Юридическое обоснование такого шага подготовят быстро. Известно, что председатель Конституционного суда Валерий Зорькин считает мораторий на смертную казнь не до конца соответствующим ценностям российского общества. Даже если бы он так не считал, это не сыграло бы никакой роли - суд давно абсолютно послушен Кремлю и "встроен" в систему одобрения любых инициатив, исходящих оттуда.
При наилучшем, с точки зрения российской власти, варианте развития событий, обновленная и модернизированная система репрессий скоро заработает и сохранится даже тогда, когда западные санкции будут частично сняты и изоляция страны перестанет быть столь полной. Более того, именно тогда для властей может наступить наиболее опасный момент - разного рода "разморозки" ситуации опасны для режимов, подобных путинскому. Разрыв с Советом Европы волей-неволей готовит Кремлю туманное и опасное будущее.
Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: Oberleutnant_Eggert
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