Глава КС России допустил возвращение смертной казни

Председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин допустил возможность возвращения в России смертной казни, хотя и считает такое развитие событий маловероятным. В своей новой книге "Конституционное правосудие: процедура и смысл", опубликованной во вторник, 29 декабря, на сайте суда, Зорькин написал, что введение моратория на высшую меру наказания в свое время стало уступкой ценностям, которые российскому национальному правосознанию несвойственны.

"То обстоятельство, что Конституционный суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем", - заявил он, добавив, что вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт, пока есть умышленные убийства.

По словам Зорькина, многое зависит от общей правовой ситуации в России, от того, насколько далеко страна сможет продвинуться в деле создания "прочного, уверенного в себе правопорядка, который позволит удержать сделанную нами уступку". "Очень надеюсь, что сделанный нашей страной отход от права в сторону тех нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдет для России успешно", - написал глава КС.

Современная Россия и смертная казнь

Согласно официальным данным, последняя смертная казнь в России состоялась в 1996 году. И хотя в Уголовном кодексе РФ до сих пор присутствует, к примеру, статья 59 "Смертная казнь", в последние 25 лет она официально не применялась.

16 мая 1996 года президент России Борис Ельцин издал указ "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы". Де-факто с этого момента в России вступил в силу неофициальный мораторий на применение смертной казни, поскольку Ельцин перестал рассматривать дела приговоренных к высшей мере.

16 апреля 1997 года Россия подписала Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни (в мирное время), который так и не был ратифицирован Госдумой РФ.

Наконец, 19 ноября 2009 года Конституционный суд РФ принял решение, согласно которому никакие суды в России более не могут выносить смертные приговоры.

Единственной страной в Европе, где сохраняется и применяется смертная казнь в качестве меры наказания, остается Беларусь.

Смотрите также:

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах В списках не значатся Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Статистика по регионам Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Узники совести Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу".

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Против веры, оппозиции и экологии "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново. Автор: Елена Барышева

