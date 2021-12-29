 Глава КС России допустил возвращение смертной казни | Новости из Германии о России | DW | 29.12.2021

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Россия

Глава КС России допустил возвращение смертной казни

По словам председателя Конституционного суда России, вопрос о применении смертной казни в стране не может быть закрыт, пока есть умышленные убийства.

Висельная петля

Председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин допустил возможность возвращения в России смертной казни, хотя и считает такое развитие событий маловероятным. В своей новой книге "Конституционное правосудие: процедура и смысл", опубликованной во вторник, 29 декабря, на сайте суда, Зорькин написал, что введение моратория на высшую меру наказания в свое время стало уступкой ценностям, которые российскому национальному правосознанию несвойственны.

"То обстоятельство, что Конституционный суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем", - заявил он, добавив, что вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт, пока есть умышленные убийства.

По словам Зорькина, многое зависит от общей правовой ситуации в России, от того, насколько далеко страна сможет продвинуться в деле создания "прочного, уверенного в себе правопорядка, который позволит удержать сделанную нами уступку". "Очень надеюсь, что сделанный нашей страной отход от права в сторону тех нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдет для России успешно", - написал глава КС.

Современная Россия и смертная казнь

Согласно официальным данным, последняя смертная казнь в России состоялась в 1996 году. И хотя в Уголовном кодексе РФ до сих пор присутствует, к примеру, статья 59 "Смертная казнь", в последние 25 лет она официально не применялась.

16 мая 1996 года президент России Борис Ельцин издал указ "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы". Де-факто с этого момента в России вступил в силу неофициальный мораторий на применение смертной казни, поскольку Ельцин перестал рассматривать дела приговоренных к высшей мере.

16 апреля 1997 года Россия подписала Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни (в мирное время), который так и не был ратифицирован Госдумой РФ.

Наконец, 19 ноября 2009 года Конституционный суд РФ принял решение, согласно которому никакие суды в России более не могут выносить смертные приговоры.

Единственной страной в Европе, где сохраняется и применяется смертная казнь в качестве меры наказания, остается Беларусь.

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    Автор: Елена Барышева


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