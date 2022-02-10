Комментарий: Цель Путина - не мир, а дестабилизация Украины

Февральский десант лидеров европейских стран и президента Турции в Киев показал: они на стороне Украины. Но при этом на Западе по-прежнему считают, что для предотвращения широкомасштабной войны с Россией Киев должен выполнить минские соглашения по Донбассу. Точнее: в этом лидеров западных стран пытается убедить Владимир Путин. Муссируя тему "Минска", Путин старается предстать в роли миротворца, а не человека, "отжавшего" Крым и начавшего бойню на Донбассе.
Чем опасны для Украины минские соглашения
Настаивая на реализации минских соглашений, которые в 2014-2015 годах тогдашнее украинское руководство подписало под давлением России, Кремль прекрасно понимает бесперспективность этой затеи. Именно этим и объясняется раздражительность Путина после встречи с Эмманюэлем Макроном, когда российский президент отпустил в адрес украинского руководства скабрезную реплику: "Нравится, не нравится, терпи, моя красавица".
Сергей Руденко
Команда Зеленского не раз публично объясняла: полная реализация минских соглашений может привести к развалу Украины. Киев с тревогой говорит об особом статусе районов Донбасса, находящихся под контролем сепаратистов, о праве самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" на вето по вопросам, касающихся жизни всей страны, о местных выборах под дулом российских автоматов. Киев говорит о необходимости внести изменения в минские соглашения, Москва - категорически против.
Донбасс как инструмент влияния на Украину
Тревога Киева понятна: за последних семь лет более 600 тысяч жителей "ЛНР" и "ДНР" получили российские паспорта, а их лидеры - Леонид Пасечник и Денис Пушилин даже стали членами "Единой России". Работа местных предприятий синхронизирована с российской экономикой. Де-факто территория под контролем сепаратистов стала еще одним регионом России, который полностью контролируется Москвой.
Мир на условиях Путина - реализация минских соглашений. Мир на условиях украинской стороны - уход России с Крыма и из Донбасса. Найти общий знаменатель в этой ситуации практически невозможно. Но на самом деле Москва донимает Киев минскими соглашениями не для того, чтобы разрешить ситуацию на Донбассе. Цель Кремля - дестабилизировать ситуацию внутри Украины. И это должны понимать лидеры западных государств.
Киев ждет от канцлера ФРГ активных действий
Если бы Путину был нужен Донбасс в составе России, он давно бы его аннексировал, как Крым. Для него эта территория - всего лишь инструмент влияния на Украину и предмет торга с Западом. Настаивая на выполнении Киевом минских соглашений, президент России пытается отвлечь внимание от агрессии РФ и банального воровства чужой территории. Хозяин Кремля очень хочет, чтобы Запад "забыл" про Крым.
На следующие неделе в Киеве и Москве побывает канцлер ФРГ Олаф Шольц. В отличие от Макрона, сначала он поговорит с Зеленским, а затем - с Путиным. И очень важно, чтобы Шольц прислушался к позиции украинского руководства относительно минских соглашений.
Если немецкий канцлер найдет аргументы, чтобы убедить Москву отказаться от дестабилизации ситуации в Украине, то, возможно, украинцы смогут простить Берлину и отказ в поставках оружия, и внешнеполитическую пассивность Берлина в последние несколько месяцев.
Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.
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Автор: Роман Гончаренко