 Комментарий: Настоящее 8 марта - день антивоенного женского сопротивления | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 08.03.2022

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Мнения

Комментарий: Настоящее 8 марта - день антивоенного женского сопротивления

Через 100 лет после появления 8 марта снова звучит как политизированная акция. О том, сможет ли женское антивоенное движение стать политической силой в России, рассуждает Лола Тагаева.

Задержание в Красноярске участницы акции протеста против войны в Украине

Задержание в Красноярске участницы акции протеста против войны в Украине

Россия отметила один из самых любимых своих праздников - 8 марта. Однако в стране прошли два очень разных формата его отмечания. Один - привычный, когда женщинам дарят цветы и поздравляют с весной. А другой - альтернативный, активистский, связанный с начавшейся в Украине войной; и для этих женщин цветы стали актом политического сопротивления.

Во многих крупнейших городах России во вторник, 8 марта, можно было увидеть у памятников погибшим в Великой Отечественной войне свежие возложенные цветы. Часто они были желто-синего цвета и лежали вместе с самодельными открытками, на которых было написано "Цветы вместо пуль" или другие антивоенные призывы. Также девушки собрались на акцию протеста в Санкт-Петербурге. Они стояли, держа в руках традиционные "восьмимартовские" подарки, которые мужчины традиционно дарят женщинам: тюльпаны, мимозы и нарциссы.

Эти акции проходят в рамках радикально нового для России призыва, с которым выступило Феминистское антивоенное сопротивление. "Давайте помнить о всех тех, кого убила и продолжает убивать война, развязанная Путиным и его окружением. Давайте помнить о военных преступлениях, обо всех уничтоженных домах, школах и детских садах в Украине, а также о тех, кто спасся, но чья жизнь полностью разрушена войной. Давайте сохранять эту память вместе", - говорится в сообщении организаторов акции.

Женское сопротивление в России

Что за проект это сопротивление? На третий день после объявления войны Украине, когда российские гражданские активисты еще находились в состоянии шока и адаптации к новой, военной реальности, в Тelegram началась горизонтальная самоорганизация, участники которой призывают к началу женского пацифистского движения в России и освещают его деятельность.

Лола Тагаева

Лола Тагаева

За 10 дней Тelegram-канал движения дорос до 20 тыс подписчиков - с учетом уничтожения любой активистской деятельности в России проект выглядит живым и востребованным. Женщины уже активно выходили и на антивоенный протест 6 марта. Часть из них оказались задержанными, в ОВД Братеево в отношении них применялись пытки. Активистки моментально распространили в соцсетях аудиозапись со свидетельствами пыток и ее тестовую расшифровку и привлекли внимание к этой ситуации.

Также сделать 8 марта политическим днем призвала женщин и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, которая написала: "Мы слишком хорошо знаем, какую цену нам платить за эту войну. Пока мужчины воюют, мы не исчезаем, нас не ставят на паузу, чтобы мы очнулись, когда война закончится, и пошли оплакивать трупы. Мы есть здесь прямо сейчас, мы все это видим и проходим через все это вместе".

Почему именно женщины?

Происходящее в Украине приведет к ухудшению прав женщин. Во-первых, потому что любой кризис всегда бьет по самым незащищенным, и это женщины - пандемия коронавируса совсем недавно это вновь показала.  Это значит, что женщины, отмечающие 8 марта за праздничным столом или вышедшие на акции протеста, снова первыми будут терять работу и деньги из-за начавшегося экономического кризиса. И все больше брать на себя обязанностей, которые раньше можно было кому-то делегировать. К тому же Россия уже тратит очень много денег на милитаризацию, то есть отдает их мужчинам.

Во-вторых, милитаризация - это прямая острая угроза физической безопасности тех, кто связан зависящими от них детьми и стариками. "Изображения женщин, рожающих, укрываясь от авиаударов, женщин, спасающихся от бомб, детей на руках скорбящих матерей демонстрируют, что означают для женщин и детей конфликт и гуманитарный кризис", - сказано в заявлении Amnesty International о вооруженном конфликте в Украине. Война, в которую вовлечена РФ, отразится и на российских женщинах, уже теряющих своих сыновей и мужей в Украине. Горе может постучаться в любую дверь на российской земле.

Женщины оказались ближе к антивоенной риторике. Ее ценности лежат в той же области, что и защита женщин, страдающих от агрессии в семье, которых в России не защищают законом, вместо этого на государственном уровне идет травля самой идеи поддержки жертвы. Феминистки уже связали насилие со стороны государства с физическим насилием со стороны мужчины, "домашним", утверждая, что им не привыкать бороться с агрессией - только теперь она приняла государственный масштаб.

Мужчина как источник агрессии 

Кроме того, над женщинами не висит дамоклов меч стандартной мужской гендерной социализации, в которой немалую роль играет и милитаризация: а, ты антивоенно настроен, значит, трусливый. Значит, недостаточно, мужчина. Напротив, защитник и кормилец - ключевые роли современных российских представлений о "настоящем мужчине".

"Защитник" должен кого-то защищать, даже если придется создать этот очаг напряженности самим, как это произошло в Донбассе. Вот эти все "На Берлин" и "Можем повторить" как висящее заряженное ружье должны были выстрелить. К тому же быть защитником - это, в том числе, и быть человеком, у которого есть власть и который диктует (на войне или дома), как все остальные должны жить. Значит, феминистки снова правы.

Российские мужчины - не единственные, кто живет в традиционной ловушке гендерной социализации, и мир расплачивается за это еще большими войнами. Есть ряд исследований, доказывающих позитивный эффект присутствия женщин во власти на вероятность военных конфликтов. НКО Inclusive Security проанализировало 182 мирных соглашения и обнаружило, что больше трети из них продлились хотя бы 15 лет, если женщины были включены в процесс. Другое исследование говорит о том, что увеличение количества женщин в парламенте на 5% снижает вероятность разрешения международного конфликта военным путем почти в 5 раз.

Да, российские мужчины - не единственные в мире, но в России эти патриархальные ценности возведены на государственный и даже конституционный уровень. Поэтому очень логично, что антивоенное движение организовано женщинами. Чем больше будет расти кризис, связанный с войной, тем более сильными будут голоса этих женщин, к которым, к сожалению, со временем придется прислушаться и тем, кто сегодня как ни в чем не бывало отмечал праздник. Праздник чего там? Весны и женственности, но никак не равноправия женщин, которое сейчас проходит очередную проверку на прочность.

Автор: Лола Тагаева - политический обозреватель и со-основатель проекта о гендерном просвещении Gender Team, автор колонки на DW. Facebook: Лола Тагаева

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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