Комментарий: Ключ к разрешению конфликта вокруг Карабаха - не у Москвы

Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер (Reinhard Veser) комментирует изменение роли России в нынешнем военном противостоянии между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха. Москва утратила влияние на этот конфликт, и больше не в состоянии загасить его пламя, считает немецкий журналист:

"С начала первой войны за Нагорный Карабах 26 лет назад, которую удалось закончить при посредничестве России, добившейся прекращения огня, полностью оружие в этом регионе не замолкало никогда. Но до боевых действий, вспыхнувших неделю назад, международным посредникам всегда удавалось предотвратить новую войну, даже когда почти ежедневные инциденты перерастали в крупные стычки. Сейчас азербайджанцы и армяне ведут ожесточенные бои по всей линии фронта, используя весь арсенал, имеющийся в наличии у их армий. Вооруженная борьба идет за регион, населенный преимущественно армянами, но в советские времена присоединенный к Азербайджанской ССР, а после первой войны за Карабах находящийся под контролем армян.

Райнхард Фезер

К совместному призыву президентов США, Франции и России о прекращении военных действий в минувшие недели никто не прислушался. Еще не так давно представить себе нечто подобное было невозможно. Четыре года назад Россия и США совместными усилиями смогли быстро положить конец самым ожесточенным с 90-х годов военным действиям между армянами и азербайджанцами. Тогдашняя война продлилась 4 дня и унесла 200 жизней. Но с того времени многое изменилось - не только в Армении и Азербайджане, но и на международной арене. Оба эти обстоятельства превращают войну за небольшой, экономически незначимый регион в политическую проблему, которая может серьезно повлиять на ситуацию далеко за пределами Южного Кавказа.

Россия больше не ключевой игрок?

До сих пор Россия была решающим внешним фактором в этом конфликте. Москва не была заинтересована в его урегулировании, но использовала его, чтобы укрепить свое влияние в регионе. Для Армении, зажатой между двумя главными противниками, Азербайджаном и Турцией, поддержка Москвы - единственная гарантия безопасности. Кремль при необходимости напоминал Армении об этой зависимости. Одновременно с этим Россия поставляла оружие Азербайджану. Пытаясь таким образом сохранять сомнительный баланс, что вынуждало обе стороны считаться с российскими интересами.

Долгое время это получалось довольно неплохо. Россию нельзя обвинить в том, что она искусственным образом поддерживала конфликт с помощью политики контролируемой нестабильности в регионе, как это происходило с другими этническими конфликтами с момента распада СССР. Если есть ключ к решению этого конфликта, то он находится не у Москвы, а у враждующих наций. Их конфликт уходит корнями в историю.

Исторический опыт и сейчас играет роль. Истинная цель этой войны - не Карабах, а продолжение геноцида армян 1915 года, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу, 3 октября. Весьма сомнительно, что это действительно так, - несмотря на наполненную ненавистью риторику азербайджанцев. Несомненно то, что многие армяне воспринимают это именно таким образом. Это ощущение угрозы усиливается тем, что на этот раз Турция оказывает Азербайджану не только словесную дружественную поддержку, но, очевидно, и военную.

Участие Анкары в конфликте

Поддержка Анкары, скорее всего, стала решающим фактором для попытки президента Азербайджана Ильхама Алиева осуществить на протяжении многих лет звучавшую угрозу отвоевать Нагорный Карабах. Он также уступает и внутриполитическому давлению: после июльских стычек в Баку прошли массовые демонстрации, участники которых призывали к войне. Диктаторский режим с трудом смог взять их под контроль.

С 1990-х годов под контроль армянской стороны в качестве военных буферных зон перешли районы вокруг Карабаха, из которых было изгнано азербайджанское население. Почти три десятилетия международного посредничества не способствовали их возвращению, так что идея о дальнейших переговорах в Азербайджане непопулярна.

Из-за турецкой помощи Азербайджану Россия утратила возможность влиять на обе стороны конфликта. Из каких соображений турецкий президент Эрдоган поддерживает эскалацию, неясно. На короткое время он, может быть, отвлечет этим внимание от других проблем. Но существует опасность, что после Сирии и Ливии он на третьем фронте вступит в прямой конфликт с Москвой.

До сих пор российское руководство открыто не встало на сторону Армении: отношения с правительством в Ереване, пришедшим к власти два года назад в результате мирной революции, весьма натянутые. Но если Армения окажется в действительно тяжелом положении, Россия, у которой там военная база, столкнется с выбором: занять ее сторону или выставить себя слабым союзником.

Теоретически есть еще одна сила, которая могла бы погасить или, по крайней мере, сдержать пламя конфликта - это Соединенные Штаты. В последние годы именно сотрудничество Вашингтона и Москвы в этом вопросе - несмотря на все другие разногласия - предотвращало эскалацию. Но США в этом процессе отсутствуют".

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

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