Пашинян ожидает четкой позиции ЕС по Нагорному Карабаху

В резко обострившейся ситуации вокруг непризнанной республики Нагорный Карабах премьер-министр Армении ожидает большей поддержки и более четкой позиции Европы. Об этом глава армянского правительства рассказал в интервью, опубликованном в немецкой газете Bild в воскресенье, 4 октября.

По мнению Пашиняна, боевые действия, ведущиеся сегодня на территории самопровозглашенной республики, больше не являются вопросом только региональной безопасности. Наоборот, это "неотъемлемая часть глобальной повестки дня" и тому существует три причины. "Во-первых, потому, что, как я уже сказал, террористы из Сирии наняты Турцией и перевезены для борьбы с Нагорным Карабахом и Арменией. Во-вторых, в этом процессе участвует турецкая армия. В этом проявляется империалистическая политика Турции, действия которой направлены на восстановление турецкой империи... В-третьих, я считаю, что через 100 лет Турция вернулась в Южно-Кавказский регион, чтобы продолжить геноцид армян, который произошел в Турции осенью 1915 года", - отметил Пашинян.

При этом, говоря о геноциде, подчеркнул политик, надо иметь ввиду не просто проявление исторической ненависти к армянам. Проблема в том, что Армения сегодня является последним препятствием для экспансии Турции на Южном Кавказе. "Империалистическая политика Турции простирается значительно дальше. Давайте посмотрим на действия Турции в Средиземноморье, Ливии, на Ближнем Востоке и Ираке, а также в Сирии", - подчеркнул премьер-министр Армении, добавив, что его страна совместно с Нагорным Карабахом сегодня формируют единый цивилизационный фронт. "Если международное сообщество не отреагирует адекватно на этот факт, следует ожидать Турцию рядом с Веной", - считает Пашинян.

Осудить эскалацию насилия

На вопрос, что может в сегодняшней ситуации сделать Германия, глава армянского правительства подчеркнул: европейские страны должны однозначно осудить эскалацию насилия со стороны Азербайджана и Турции, а также нападение на Нагорный Карабах и Армению. В то же время он уклонился от ответа на вопрос о готовности сесть за стол переговоров с Эрдоганом, пояснив лишь, что расценивает случившееся как теракт, а в этом случае на первый план для любой страны выходят меры по обеспечению собственной безопасности.

Пашинян также не согласился с существующей в международном праве и поддерживаемой ООН оценкой о принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану. Он напомнил, что эта территория стала частью Азербайджана благодаря самовольному решению Сталина, принятому при формировании СССР. Но, если после распада СССР Азербайджан, будучи его частью, мог стать независимым государством, то почему таким же независимым государством не может стать Нагорный Карабах, задается вопросом глава армянского правительства.

ЕС призвал прекратить бои в Нагорном Карабахе

Ранее главы государств и правительств на саммите Евросоюза призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Потери человеческих жизней и последствия конфликта для гражданского населения неприемлемы, подчеркивается в заявлении, обнародованном в ночь на 2 октября. Азербайджану и Армении следует приступить к переговорам без предварительных условий, считают участники саммита. Брюссель особо выделил недопустимость внешнего вмешательства в ситуацию. А президент Франции Эмманюэль Макрон, заявивший о присутствии в зоне конфликта боевиков джихадистских группировок, которые проникли в регион из Сирии через Турцию, призвал Анкару прояснить ситуацию.

Боевые действия в Нагорном Карабахе

Бои за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября после того, как Азербайджан начал масштабную военную операцию на линии соприкосновения, заявив о "контрнаступлении" для "пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения".

Согласно информации МИД Армении, армия Азербайджана бомбит населенные пункты, в том числе и столицу непризнанной республики Степанакерт. Обе стороны сообщают о многочисленных потерях противника в живой силе и технике

В Азербайджане, Армении, и непризнанной Нагорно-Карабахской республике введен режим военного положения.

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