 Комментарий: Как ответит Путин на ″Не дождетесь!″ Байдена | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 27.01.2022

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Мнения

Комментарий: Как ответит Путин на "Не дождетесь!" Байдена

Кремль хочет продолжить давить на Украину через "ЛНР" и "ДНР" и избежать при этом жестких санкций Запада. Константин Эггерт считает, что некоторый шанс добиться этого у Путина есть.

Президент РФ Владимир Путин за столом в Кремле

Президент РФ Владимир Путин

Короткая российско-американская "разрядка напряженности" после декабрьских переговоров Владимира Путина и Джо Байдена завершилась. США и НАТО дали ответ на ультиматум Кремля. Письменный, как того требовали Сергей Лавров и его заместитель Сергей Рябков.

Меню Хрущева-Байдена

По словам государственного секретаря США, администрация Байдена изложила на бумаге, по сути, те же самые соображения, которыми Тони Блинкен поделился с главой МИД России на прошлой неделе в Женеве. То же самое сделала и НАТО. Ответ передал российским дипломатам во вторник на Смоленской площади посол США в России Джон Салливан.

Во-первых, Москва не получит никакого права решать, какая страна вступит в будущем в Организацию Североатлантического договора, а какая нет. То есть (вполне предсказуемо), декларацию саммита НАТО в Бухаресте, обещавшего в 2008 году членство в альянсе Украине и Грузии, никто отменять не собирается.

Во-вторых, никакого сокращения присутствия одних союзников (американцев и западноевропейцев) на территории других союзников (стран Центральной Европы и Балтии) не будет. Этот пункт особенно наглядно проиллюстрировало заявление госсекретаря Блинкена о приведении в готовность к передислокации на восточный фланг НАТО 8500 американских военных - в случае, если Путин начнет боевые действия против Украины. Великобритания сообщила, что отправит в Восточную Европу 1000 своих военнослужащих вообще без всяких предварительных условий.

В-третьих, как и ранее на переговорах с Лавровым и Рябковым, администрация Байдена предлагает Москве традиционное со времен Хрущева меню: разоружение и меры доверия во избежание военных инцидентов. По словам Блинкена, Вашингтон готов начать диалог при условии "деэскалации ситуации"  (читайте - начала отвода российских войск от границ Украины) и изменения тональности заявлений Москвы (читайте - "Хватит нам угрожать!"). Госсекретарь специально отметил, что оба ответа Москве согласованы и с Украиной, и с союзниками по НАТО. Кроме того, сказал Блинкен, тексты ответов не будут преданы огласке, чтобы "сохранить пространство для дипломатии" - прозрачный намек на скандальную публикацию Кремлем в декабре собственного проекта договора о “гарантиях безопасности России”.

Будет ли утечка из Кремля?

В Москве, конечно, понимали, что получат на требования "гарантий" отказ. Там также должны были просчитать, что американцы, скорее всего, не станут публиковать свой ответ. Каковы будут дальнейшие действия Путина? Об этом можно будет судить, в том числе, и по тому, окажется ли текст вашингтонского послания в ближайшее время в распоряжении одного из государственных СМИ или у "прикремленных" изданий типа "Коммерсанта" или "Известий"? И, если окажется, то целиком или фрагментами? После пресс-конференции Блинкена многие задаются этими вопросами. Утечка будет выглядеть как пощечина американцам. А выбранные из послания цитаты при желании можно трактовать как угодно, в том числе, и как "официальное объявление Америкой новой холодной войны России".

В реальности вариантов действий у Кремля не так много. Полномасштабное военное вторжение в принципе возможно, но оно обойдется Москве намного дороже, чем первый этап войны в 2014-2015 годах. Дело даже не в том, что сопротивление Украины будет намного ожесточеннее и профессиональнее, чем восемь лет назад, а международные санкции  - намного болезненнее. В конце концов, судя по позиции той же Германии, они вполне могут и не затронуть российский энергетический сектор и работу международной электронной системы банковских обменов SWIFT.

Полномасштабная война заставит замолчать даже самых активных "понимателей России" в Европейском Союзе. Плюс она изолирует лично Путина значительно плотнее, чем раньше. А ведь он только в прошлом году вышел из изоляции - благодаря приглашению Байдена на июньский саммит в той же Женеве.

Опции для Путина

При всем этом сказать: "Простите, не рассчитал последствия!" и отвести войска Путин не может. Это будет выглядеть глупо и беспомощно. А вот "взять под защиту от украинских национал-радикалов" так называемые "ЛНР" и "ДНР" - то есть, фактически, легализовать российское военное присутствие в Луганске, Донецке и вокруг - вполне реально. Причем даже без официального признания "республик". Ведь оно отрезало бы путь к дальнейшему давлению на Украину с целью пересмотра ее государственного устройства и сохранения в стране влияния промосковских сил.

Превращение этих территорий в российский протекторат без официального статуса с точки зрения Кремля было бы намного выгоднее. Для начала, не вполне ясно, считать ли такую акцию "вторжением" и вводить ли санкции. Многие европейцы будут за то, чтобы не считать. Вполне возможен вариант, при котором они предложат новые переговоры между Москвой и Киевом при посредничестве кого-то из отставных грандов европейской политики – той же Ангелы Меркель (Angela Merkel), если, конечно, она согласится. И тогда Москва сможет требовать от Киева нового соглашения, взамен Минских, в котором обязательства Украины будут прописаны четко, и выполнять их нужно будет быстро и в одностороннем порядке.

Пропагандистскую подготовку общественного мнения Кремль уже приказал вести депутатам Госдумы. Они готовят договор о признании "ЛНР" и "ДНР" и громко требуют поставок оружия в Луганск и Донецк.

Если решение о "спасении русских Донбасса" примут, то его можно, скажем, сопроводить демонстративным выходом из Основополагающего акта Россия-НАТО и/или размещением пары дополнительных ракетных дивизионов в Калининградской области. И после этого спокойно заверить россиян, что Кремль ответил коварному Западу достойно и обеспечил безопасность страны.

Да, конечно, в Балтии, Польше, Румынии разместятся дополнительные контингенты союзников. Да, санкции все равно введут, пусть и не такие страшные. Но спустя какое-то время все равно появится надежда перезапустить "разрядку" и поговорить с Байденом про разоружение и меры доверия. Тем более, что западные европейцы в этом всегда поддержат Вашингтон.

"Черный лебедь" в Москве

Но это рискованный сценарий. Украина может отказаться вести новые переговоры с Москвой. Конгресс в этом случае вполне способен  принять значительно более болезненные санкции, чем те, которыми грозят сегодня демократы. Особенно, если в ноябре большинство в палате представителей и сенате перейдет, как ожидается, к республиканцам. А на своих западных рубежах Россия в этом случае надолго получит усиленную группировку НАТО. Тем более, что в результате ультиматумов Россия сегодня имеет дело с альянсом, в котором влияние ее главных оппонентов - стран Центральной Европы и Балтии - стало намного сильнее.

Едва ли Путин предпримет что-то до церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине 4 февраля. А если состоится встреча с новым германским канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz), то потянет время до переговоров с ним. Но и бесконечно откладывать ответ США Кремль не может. Ждать развязки нынешнего кризиса осталось недолго. Сменит ли его новый?

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: Oberleutnant_Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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