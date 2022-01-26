"Единая Россия" предлагает поставки "военной помощи" "ДНР" и "ЛНР"

Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме РФ Владимир Васильев обратился от лица партии к руководству страны с просьбой оказать помощь сепаратистам на востоке Украины в виде поставок "необходимой для сдерживания агрессии военной продукции". "Нас очень беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников", проживающих на территориях "ЛНР" и "ДНР", заявил Васильев в этой связи. Выдержки из его обращения публикуются на сайте партии "Единая Россия" в среду, 26 января.

Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак говорил, что России необходимо оказать помощь "ДНР" и "ЛНР" поставками отдельных видов вооружений "для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии".

Со своей стороны, глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин поддержал предложение "Единой России". "Донецк будет приветствовать любое решение об оказании помощи", - цитирует его слова информагентство ТАСС в своем Telegram-канале.

Российские паспорта у жителей Донбасса

Ранее, в декабре 2021 года, комментируя в интервью DW итоги расширенного заседания коллегии Минобороны РФ, эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP) по политике РФ в сфере обороны и безопасности Маргарете Кляйн (Margarete Klein) обратила внимание на слова министра обороны России Сергея Шойгу о том, что, по данным его ведомства, американские частные военные компании (ЧВК) якобы готовят на востоке Украины провокации "с химическими элементами".

Такое заявление может указывать на то, что Россия действительно готовит почву для легитимизации ввода войск на восток Украины, предположила тогда Кляйн. "Поскольку в Донбассе 600 тысяч человек имеют паспорта РФ, ввод российских войск в этот регион был бы оправдан российскими законами, поскольку формально служил бы защите граждан России за рубежом", - указала она.

Поставки США вооружений в Украину

Между тем США уже начали поставки вооружений в Украину на фоне роста напряжения на границе страны с РФ. Самолеты с грузом оружия и боеприпасов на борту прибыли в Киев 22 и 23 января.

Прибытие в Киев одного из этих рейсов министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал в Twitter такими словами: "Вторая птица - в Киеве! Больше 80 тонн вооружений от наших американских друзей на укрепление обороноспособности Украины. И это еще не всё".

Кроме того, Вашингтон разрешил Эстонии, Латвии и Литве, а также Великобритании поставлять Киеву вооружения, приобретенные в США, конкретно: противотанковые комплексы Javelin и ПЗРК Stinger, предназначенные для поражения низколетящих воздушных целей.

Американские правила экспортного контроля предписывают государствам получать разрешения у Госдепа, прежде чем поставлять приобретенное у США оружие третьим странам.

Российские войска у границ Украины

В октябре 2021 года стали поступать сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной. По оценка западных экспертов, у украинских рубежей размещено до 100 тысяч российских военных. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд выразила предположение, что Россия может вторгнуться в Украину в начале 2022 года. США и другие страны Запада пригрозили РФ самым жесткими санкциями на случай такого сценария.

Москва опровергает информацию о готовящемся вторжении в Украину и со своей стороны обвиняет НАТО в вооружении Киева и проведении маневров возле границ России.

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