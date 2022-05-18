Комментарий: Как МИД России стал "министерством лжи и ненависти"

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Отказ российского дипломата Бориса Бондарева от работы на режим Путина - смелый и честный поступок. Но последователей у него будет немного, считает Константин Эггерт.
Советник российского представительства при европейском отделении ООН в Женеве Борис Бондарев уже вошел в историю. Ведь если не считать некоего младшего дипломата посольства России в Непале, который, по неподтвержденной информации, ушел со своего поста в конце феврале или начале марта, Борис Бондарев - первый сотрудник МИД России, подавший в отставку в знак протеста против путинской войны с Украиной. Это, в лучшем случае, два человека из 4500 дипломатов, служащих на Смоленской площади.
В интервью "Би-би-си" Бондарев убедительно объяснил, почему не ушел раньше - "решал семейные проблемы" (то есть обеспечивал безопасность родных) и "собирался с духом". Экс-советник оказался в роли "перебежчика" советской эпохи. Теперь он и его близкие должны будут всегда быть начеку. Они для Кремля теперь "предатели", со всеми вытекающими потенциальными последствиями.
Я, пусть и недолго, работал стажером в советской еще дипломатической миссии на Ближнем Востоке. В отличие от троллей, вопрошающих прокурорским тоном в соцсетях "почему так поздно?", я хорошо себе представляю, как трудно было Бондареву. Если ты проработал в системе 20 лет, то разрыв с ней становится драмой даже для очень сильного человека.
Советско-российского дипломата сначала МГИМО, а затем "родное" министерство воспитывает "государевым человеком", солдатом в штатском, готовым выполнить любой приказ. Пожалуй, только в российской армии подмена родины начальством выражена еще более четко. Для более чувствительных и совестливых всегда есть оправдание: "Я, мол, защищаю интересы страны, которые не меняются от того, кто сидит в Кремле". В своем письме, отправленном российским и иностранным коллегам, Борис Бондарев говорит именно об этом - о деградации МИД России, превратившегося в министерство лжи и ненависти, о моральном падении министра Лаврова, о Путине и его окружении - тех, кто "хочет остаться у власти навсегда".
Никаких комментариев из Москвы на момент написания этих строк не было. Это неудивительно. Советская по сути система к таким шокам никогда не бывает готова. Боюсь представить себе панику в женевской миссии, где служил Бондарев, и на Смоленской площади. Глава миссии Геннадий Гатилов должен будет рассказать Лаврову, почему "недоглядел" и вовремя не разоблачил "предателя". Самому министру придется теперь давать унизительные объяснения на Совете безопасности России по поводу "работы с кадрами" в его ведомстве.
В любом случае советник по безопасности российской миссии в Женеве может досрочно паковать чемоданы. На его место вполне могут прислать двух человек, потому что после "казуса Бондарева" единственная реакция Кремля будет тоже советской - усилить контроль спецслужб над дипломатами. Они будут писать еще более подробные отчеты о встречах с зарубежными контактами, их семьи будут подвергаться еще более мелочному контролю. Тех, кто живет в арендованных квартирах за пределами миссий, будут по возможности загонять в служебное жилье на их территории. А Сергей Лавров и Мария Захарова будут делать еще более скандальные и хамские, чем раньше, заявления, чтобы "смыть позор предательства" с ведомства.
Впрочем, не думаю, что Лаврову стоит сильно волноваться по поводу того, что поступок Бондарева повторят многие. Система кадрового отбора в МИД всегда была завязана на семейственности и отдавала приоритет конформистам. При Путине, сделавшим абсолютную лояльность единственным критерием профессионального роста для всех государственных служащих, МИД окончательно превратился в бюро международной пропаганды. Да, в нем есть масса толковых специалистов-страноведов, но это в рамках нынешней системы не играет никакой роли. Сам Бондарев с горечью признался журналистам, что его коллеги в женевском представительстве были в состоянии эйфории после путинского вторжения в Украину 24 февраля. По его словам, три месяца войны поубавили у них энтузиазма, но раскаяния от российских дипломатов он не ожидает.
Своим смелым поступком Борис Бондарев не только круто изменил свою судьбу. Он подписал публичный приговор репутации МИД России. То что сделал это министерский инсайдер с 20-летним опытом, делает этот приговор еще более убедительным.
Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: @KonstantinEggert
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