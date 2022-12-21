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Исторический приговор пособнице нацистов

Луиза фон Рихтхофен
Комментарий
50 мин. назад

Ирмгард Ф., экс-секретарь коменданта нацистского концлагеря Штутгоф, осуждена за соучастие в массовых убийствах. Луиза фон Рихтхофен, следившая за процессом, считает справедливым мягкий приговор.

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Бывший нацистский концлагерь Штутгоф
Бывший нацистский концлагерь ШтутгофФото: Michal Fludra/NurPhoto/picture alliance

Это был не совсем обычный день во вполне обычном северогерманском городе Итцехо. Там 20 декабря вскоре после десяти часов был вынесен обвинительный приговор на одном из последних процессов над пособниками нацистов: 97-летняя Ирмгард Ф. (Irmgard F.) была приговорена к двум годам лишения свободы условно. Ее признали виновной в соучастии в тысячах убийств.

Г-жа Ф. в молодости работала машинисткой в концентрационном лагере Штутгоф. Будучи секретарем начальника лагеря, она помогала обеспечить бесперебойную работу механизма убийств. Теперь ей предстояло ответить за это. Для меня этот вердикт является историческим.

Один из последних судебных процессов подобного рода

Прежде всего, это связано с тем, что вместе с г-жой Ф. в суде оказалось одно из последних звеньев в длинной цепи исполнителей и соучастников массовых убийств европейских евреев. Ирмгард Ф. является первым гражданским служащим (не военнослужащим), которого осудили подобным образом. Этим немецкая судебная система наконец-то ясно показала: все и каждый, кто участвовал в функционировании лагерной системы в нацистскую эпоху, однажды должны будут за это ответить.

Луиза фон Рихтхофен
Луиза фон РихтхофенФото: privat

Во-вторых, в результате вынесения приговора о концлагере Штутгоф станет известно больше. Такие процессы всегда влекут за собой масштабные расследования. За 14 месяцев, прошедших с начала суда, досье на Штутгоф значительно расширилось. Показания дали 14 свидетелей, восемь из них - выжившие узники этого концлагеря. Некоторые из них впервые поведали о своих историях общественности. Ничто из прозвучавшего в суде не останется юридической бумажной волокитой. Это важные исторические свидетельства и выводы.

Что значит процесс для выживших и родственников погибших

В-третьих, этот процесс может иметь целительный эффект, в частности, для тех, кто выжил. Здесь, перед немецким судом, признаются их страдания и ужасный опыт, пережитый в лагере. Некоторые из них ждали этого всю свою жизнь. Они рассказали мне лично о страданиях и неуверенности в себе, которые мучили их в течение многих лет, пока они не приняли до конца, что ужас лагерей не был дурным сном. Теперь этому пришел конец. К счастью.

Наконец, возможно, есть надежда, что этот приговор также станет для всего мира сигналом к пробуждению и предупреждением. И что преступники из украинской Бучи, эфиопской Май Кадры или сирийского Алеппо больше не смогут безнаказанно передвигаться по миру.

Многие вопросы остаются открытыми

Я неоднократно замечала сомнения в разговорах, которые до определенного момента и сама разделяла. Возникают вопросы: почему только сейчас, спустя 78 лет? Почему даже запоздалое расследование в отношении Ирмгард Ф. затянулось на четыре долгих года? Что делает такого маленького человека, как она, символом системы убийств?

Почему пожилая женщина оказалась в центре внимания мировой общественности, в то время как настоящий преступник, ее начальник и комендант лагеря Пауль Вернер Хоппе (Paul Werner Hoppe) вышел из тюрьмы лишь после трех лет заключения? Как и многие другие нацистские преступники, он до своей смерти вел спокойную жизнь в новой Федеративной Республике Германия.

Эти вопросы можно и нужно задавать. В целом у меня есть ощущение, что благодаря довольно мягкому приговору справедливость восторжествовала. И это, несмотря на все сомнения, является лучом надежды в нынешние мрачные дни.

Автор: Луиза фон Рихтхофен, редактор DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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