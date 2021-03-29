Комментарий: Арест отца директора ФБК - новый горизонт низости и цинизма

Новая неделя в России началась с тревожных новостей. Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил, что в выходные полиция обыскала и допросила в Ростове-на-Дону его отца, Юрия Жданова, после чего суд оправил его в СИЗО до мая.

Отец за сына

Поводом для ареста 66-летнего пенсионера стал эпизод из трудовой биографии Юрия Жданова. Он не занимал руководящих должностей, не имел даже права подписи, но теперь именно его пытаются сделать крайним в запутанной истории с получением некоей семьей квартиры, которая ей не полагалась.

Федор Крашенинников

Без политической составляющей такое дело едва ли могло бы даже возникнуть, и уж тем более дико выглядит срочное помещение ранее никогда не судимого Юрия Жданова в СИЗО.

Все это очень похоже на попытку отомстить близкому соратнику Алексея Навального. Не имея возможности дотянуться до самого Ивана Жданова, путинские силовики решили отыграться на том, кто и не думал никуда прятаться: на его пожилом и не очень здоровом отце.

Не трогайте семью … начальника!

Владимир Путин, его окружение и штатные пропагандисты очень любят подчеркивать право человека на частную жизнь. По поводу каждого упоминания их детей или других родственников в антикоррупционных расследованиях они сами и обслуживающие их интересы СМИ неизменно возмущаются "непорядочностью" критиков и драматически восклицают: "Не трогайте семью!".

Когда Любовь Соболь попыталась пообщаться с тещей Константина Кудрявцева - одного из сотрудников ФСБ, пытавшихся отравить Алексея Навального - из этого состряпали целое дело. И снова не смолкают возмущенные крики: "Зачем вы лезете к его семье?"

В то же самое время сами российские власти отнюдь не брезгуют террором против родных и близких оппозиционеров и вообще всех, кто по каким-то причинам им не нравится.

Двойные стандарты

При фабрикации всевозможных политических дел путинские силовики не церемонятся с родными и близкими оппозиционеров: квартиры их родителей, бабушек и дедушек, близких и дальних родственников, друзей и даже соседей обыскиваются, у пожилых людей отнимают телефоны и планшеты, а самих их допрашивают по много часов.

Скромный бизнес родителей Алексея Навального был целенаправленно уничтожен, его брат оказался в тюрьме и сейчас находится под домашним арестом по пресловутому "санитарному делу". Муж Любови Соболь пережил покушение. Нельзя не вспомнить и отвратительную эпопею, устроенную вокруг больной бабушки Ильи Яшина, и назойливое преследование родных Марии Певчих. Да и у Юрия Жданова проблемы с силовиками начались еще в 2016 году, когда его сын участвовал в выборах в Барвихе. По всей России сейчас уже тысячи таких историй.

Все это не случайные эпизоды, а вполне ясное послание Путина своим оппонентам: прекращайте сопротивление, иначе мы расправимся не только с вами, но еще и на близких отыграемся. Надо ли говорить, что все те, кто громко возмущается каждым упоминанием семей правящей элиты, всячески одобряют любые действия против родственников оппозиционеров.

Впрочем, фактическое взятие в заложники отца директора ФБК - это не рядовое событие. Это выход на новые горизонты низости и цинизма. Родители оппозиционеров обычно не молоды и не мобильны, они никуда не прячутся и потому ничто не помешает путинским силовикам издеваться над ними всякий раз, когда нельзя будет дотянуться до их детей.

Репрессии усиливаются перед выборами

Вся путинская политическая и карательная система сейчас направлена на закручивание гаек перед думскими выборами. Очевидно, что ставка в борьбе за победу "Единой России" на выборах делается не на агитацию и пропаганду, а на запугивание всех тех, кто способен помешать реализации кремлевских планов, кто готов оказать сопротивление фальсификации на выборах и любым способом мешать Кремлю получить нужный результат. Поэтому самые сокрушительные удары направлены на Алексея Навального и его команду: предложенное им "Умное голосование" и готовность устраивать новые протестные акции все сильнее беспокоят Путина.

Есть все основания полагать, что в ближайшие месяцы репрессии в России будут только нарастать, и их жертвами станут не только оппозиционеры, гражданские активисты или рядовые участники протестов, но и члены их семей. Ради удержания власти в своих руках Путин и его окружение готовы зайти очень далеко. Ожидать "оттепели" после думских выборов тем более не стоит: если в Кремле посчитают, что ставка на насилие приносит успех, то и репрессии будут только расширяться - теперь уже с прицелом на президентские выборы 2024 года.

В такой ситуации гражданам России, по сути дела, выбора не остается: лучше начать выступать против репрессий властей сейчас, чем тихо досидеть до времен, когда выступать будет и невозможно, и некому.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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