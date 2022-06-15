"Комитет против пыток" возобновит работу под новым названием

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Сотрудники НКО, признанного "иноагентом" и самоликвидировавшегося, заявили, что продолжат правозащитную деятельность в качестве "Команды против пыток".
Российская правозащитная организация "Комитет против пыток", несколько дней назад объявившая о самоликвидации после внесения в реестр НКО-"иностранных агентов", сообщила, что продолжит работу под новым названием - "Команда против пыток". "Команда осталась и намерена противостоять пыткам в России - не останавливаться перед лицом абсурдных решений Минюста, а работать с удвоенной силой", - сообщили правозащитники в Telegram в среду, 15 июня.
Они указали, что добились более 298 млн рублей в качестве компенсаций пострадавшим и привели на скамью подсудимых 159 агентов государства, виновных в пытках. "Мы намерены привлечь к ответственности каждого, кто, будучи облеченным властью, позволил себе применять насилие", - подчеркивается в заявлении. Его авторы также отметили, что решение о самоликвидации было непростым, но уровень полученной ими поддержки в последние дни их "невероятно мотивировал".
Министерство юстиции РФ 10 июня внесло "Комитет против пыток" в реестр НКО - "иностранных агентов". 12 июня организация заявила о самоликвидации. Пресс-секретарь организации Наталья Курекина сообщила DW, что "Комитет против пыток" намерен продолжать правозащитную деятельность и ищет форму существования, которая позволила бы делать это без ярлыка "иноагента" - "безопасно для себя и с пользой для общества".
Со статусом "иноагента" в правозащитной организации "не согласны категорически", заявила Курекина. По ее словам, "Комитету против пыток" обещали дать возможность продолжить работу, если будет стоять маркировка, но сотрудники НКО понимают, что это было бы далеко не просто. "Ведь деятельность, которой мы занимаемся, не может существовать откуда-то издалека или с ремаркой "иноагента" по той простой причине, что перед нами закроется огромное количество дверей", - пояснила.
За 21 год деятельности "Комитет против пыток" получил 3178 обращений о нарушении прав человека в России, добился выплаты более 297 млн рублей компенсации пострадавшим, выиграл 78 дел в ЕСПЧ и довел до скамьи подсудимых 159 силовиков, виновных в пытках и жестоком обращении.
Смотрите также: