"Комитет против пыток" объявил о своей ликвидации

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Из-за статуса "иноагента" "Комитету против пыток" будет невозможно продолжать работу, перед ним закроется огромное количество дверей, объяснила пресс-секретарь НКО в интервью DW.
"Комитет против пыток", которому власти РФ 10 июня присвоили статус "иноагента", принял решение о ликвидации. Об этом в воскресенье, 12 июня, рассказала в интервью DW пресс-секретарь организации Наталья Курекина. Соответствующее уведомление уже было направленно НКО в Минюст РФ.
По словам Курекиной, "Комитет против пыток" намерен продолжать правозащитную деятельность и в данный момент его сотрудники ищут форму существования, которая позволила бы делать это без ярлыка "иноагента" - "безопасно для себя и с пользой для общества".
"По мнению российских властей, "иноагент" - это какое-то сообщество, НКО или даже физическое лицо, которое занимается политической деятельностью. Мы не считаем, что "Комитет против пыток" в той форме, в которой он существовал 21 год, когда-либо занимался политической деятельностью, - подчеркнула она. - Мы действовали в рамках закона, помогали правоохранительным органам соблюдать права человека и подсказывали, в чем они ошиблись. Другое дело, что принимающая сторона не всегда хотела это слышать".
Со статусом "иноагента" в правозащитной организации "не согласны категорически". По словам Натальи Курекиной, "Комитету против пыток" обещали дать возможность продолжить работу, если будет стоять маркировка. Однако сотрудники НКО понимают, что это было бы далеко не просто. "Ведь деятельность, которой мы занимаемся, не может существовать откуда-то издалека или с ремаркой ""иноагента" по той простой причине, что перед нами закроется огромное количество дверей", - объясняет она.
"Ежедневно сотрудники "Комитета" ходили на встречи с представителями Следственного комитета, записывались на личные приемы к прокурору, депутатам, уполномоченным по правам человека в регионах. Мы рассказывали про конкретные дела, про системные ошибки. Часто это помогало нам после нескольких отказов в возбуждении уголовного дела, доводить дело для суда и даже добиваться обвинительного приговора - например, в отношении сотрудника полиции, который избивал другого человека", - вспоминает Наталья.
В "Комитете" полагают, что, если бы он продолжил работу в статусе "иноагента", число обращений за помощью резко упало. Кроме того, стало бы гораздо сложнее получать адекватные ответы со стороны министерств и ведомств. "Статус "иноагента" несет такое количество проблем и рисков, что наша деятельность, скорее всего, стала бы просто не эффективна", - предполагает Наталья.
Как говорит Курекина, решение о самоликвидации было для "Комитета против пыток" очень болезненным. Сейчас в НКО изучают правоприменительную практику и опыт коллег-правозащитников в поисках приемлемой формы существования. В настоящее время у "Комитета" находятся в работе 188 дел, большое количество дел также находятся на стадии рассмотрения. "Мы их не бросим, но как мы продолжим работать, я пока сказать не могу", - уточнила Наталья.
После появления информации о внесении "Комитета против пыток" в реестр "иноагентов" НКО получила тысячи писем с выражением поддержки, вспоминает она.
На вопрос о том, что, по ее мнению, стало причиной присвоения НКО статуса "иноагента", Наталья Курекина ответить затруднилась: "Мы и сами задавали себе этот вопрос. Или это история, которая идет сверху вниз: правозащитников сейчас закрывают и деятельность их останавливают. Вторая гипотеза - что это идет снизу наверх. Может быть, мы действительно где-то, в каких-то местах надавили? У нас нет никакой информации на этот счет".
Пресс-секретарь организации напоминает, что 26 июня будут отмечать Международный день в поддержку жертв пыток. По ее мнению, если посмотреть на то, что произошло за последний год, с 26 июня 2021 года по сегодняшний день, то получится "остросюжетный фильм с плохим концом".
"Сначала был архив ФСИН, по этому поводу возбудили несколько дел, было предложено сразу три законопроекта, направленных на борьбу с пытками. ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека. - Ред.) выносит ряд решений, в том числе по "чеченским" делам, РФ вынуждена выплатить жертвам пыток многомиллионные компенсации, - перечисляет Наталья. - На этом фоне в какой-то момент кажется, что власть и общество консолидируются в мнении, что пытки - это плохо и с ними надо бороться. И чем же это заканчивается? К 26 июня 2022 года "Комитет против пыток" признают "иноагентом" и он вынужден ликвидироваться просто потому, что не может продолжать свою работу в этой форме". "Не знаю, что будет дальше, но мы все верим, что самый черный день - перед рассветом", - резюмирует она.
По данным "Комитета против пыток", за 21 год работы организация получила 3178 обращений о нарушении прав человека в России, добилась выплаты более 297 млн рублей компенсации пострадавшим, выиграла 78 дел в ЕСПЧ и довела до скамьи подсудимых 159 силовиков, виновных в пытках и жестоком обращении.
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