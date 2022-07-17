 Комитет бундестага призвал Шольца созвать ″Национальную конференцию по Украине″ | Новости из Германии о Германии | DW | 17.07.2022

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Германия

Комитет бундестага призвал Шольца созвать "Национальную конференцию по Украине"

На конференции с участием представителей власти, военных и промышленности необходимо согласовать и утвердить дальнейшие меры помощи Украине, заявила глава комитета бундестага по обороне Штрак-Циммерман.

Заседание бундестага ФРГ

Заседание бундестага ФРГ (фото из архива)

Председатель комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmer­mann) призвала канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) как можно скорее созвать "Национальную конференцию по Украине", чтобы согласовать дальнейшие действия по помощи Украине. Об этом со ссылкой на письмо политика пишет агентство dpa в воскресенье, 17 июля.

В конференции должны принять участие представители правительства, Вооруженных сил ФРГ, промышленности и профсоюзов, предлагает Штрак-Циммерман. "Цель должна состоять в том, чтобы составить упорядоченный план и инициировать следующие целенаправленные шаги взаимосогласованным образом", - пишет она

"Пока украинская армия доблестно сдерживает жестокое российское наступление и достигает военных успехов, в том числе благодаря нашей гуманитарной, экономической и военной поддержке, Россия продолжает готовиться к крупным наступлениям", - предупредила политик.

Как долго Украина сможет защищаться и какого успеха она в конечном итоге достигнет, "особенно зависит от поддержки Германии", продолжает Штрак-Циммерман, призывая ФРГ "взять на себя лидерство в Европе" в вопросе поддержки Украины.

"Германия не должна быть неудачником"

Как отмечает dpa, в мае, когда немецкие власти не могли согласовать поставки Украине тяжелого вооружения, Штрак-Циммерман уже обращалась к канцлеру с призывом заняться координацией этих вопросов. В итоге ФРГ начала поставлять технику Киеву. Штрак-Циммерман dpa называет "одной из движущих сил светофорной коалиции" в этом вопросе.

"Не должно быть так, чтобы в конце войны мир воспринимал ФРГ как мешающую делу и неудачника только потому, что мы не в состоянии организоваться и договориться", - говорила Штрак-Циммерманн в мае.

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    Автор: Виталий Кропман


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