Комиссар ООН констатировала ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси и РФ

В Организации Объединенных Наций подвергли критике решение Минска ограничить в Беларуси работу высокопоставленных экспертов ООН по правам человека. "Мы продолжаем получать многочисленные сообщения о произвольных арестах, задержаниях, содержании под стражей, пытках и жестоком обращении", - заявила в Женеве в понедельник, 21 июня, на 47-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) верховный комиссар всемирной организации в этой области Мишель Бачелет. Она добавила, что ситуация в Беларуси неуклонно ухудшается.

Тем временем главы МИД стран Европейского Союза на заседании в Люксембурге одобрили четвертый пакет санкций в отношении сторонников режима Александра Лукашенко в Беларуси.

Комиссар ООН: демократические свободы в РФ будут еще больше подорваны

Выступая в Женеве, Бачелет коснулась и положения с правами человека в России. Она выразила обеспокоенность тем, что в преддверии выборов в Госдуму РФ 19 сентября демократические свободы в этой стране будут еще больше подорваны.

Комиссар ООН также подвергла критике решение Мосгорсуда, который 9 июня признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и другие структуры, связанные с оппозиционером, "экстремистскими".

Как уточнил 21 июня глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, в новый санкционный список по Беларуси войдут 86 физических и юридических лиц. Ожидается, что ограничительные меры коснутся семи областей, начиная с табачной продукции и заканчивая экспортом калия. Санкции должны быть рассмотрены на саммите ЕС 24-25 июня.

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