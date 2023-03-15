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Найденная на Мальорке окаменелость
Найденная на Мальорке окаменелостьФото: IGME CSIC
НаукаИспания

Комар, которому 247 миллионов лет, обнаружен на Мальорке

Вера Фридрих
53 мин. назад

Международной группе ученых удалось не просто обнаружить, но и идентифицировать самую древнюю в мире личинку насекомого отряда двукрылых.

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Международной группе ученых удалось на испанской Мальорке не просто обнаружить, но и идентифицировать самую древнюю в мире личинку насекомого отряда двукрылых, сообщило во вторник, 14 марта, информационное агентство KNA со ссылкой на местную островную прессу. Окаменелость, найденная на западном побережье Мальорки, изучили при помощи новейших технологий. Уникальную находку в данный момент исследуют ученые Института палеонтологии в Барселоне, но позже окаменелость вернется на Мальорку.

Энрике Пенальвер, один из исследователей, пришел в восторг от увиденного: "Это было поразительно. Я сразу смог различить внешнюю и внутреннюю структуру головы, части пищеварительной системы и органов дыхания". Комар обитал на Земле пару миллионов лет после массового вымирания видов, пришедшегося на стык пермского и триасового периодов. По словам Рикардо Переса де ла Фуэнте из Музея естествознания Оксфордского университета, организм личинки приспособлен к жизни в постапокалиптической среде: "Такую же дыхательную систему, как у личинки, мы и сегодня наблюдаем у некоторых групп насекомых".

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