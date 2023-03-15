Комар, которому 247 миллионов лет, обнаружен на Мальорке

Международной группе ученых удалось на испанской Мальорке не просто обнаружить, но и идентифицировать самую древнюю в мире личинку насекомого отряда двукрылых, сообщило во вторник, 14 марта, информационное агентство KNA со ссылкой на местную островную прессу . Окаменелость, найденная на западном побережье Мальорки, изучили при помощи новейших технологий. Уникальную находку в данный момент исследуют ученые Института палеонтологии в Барселоне, но позже окаменелость вернется на Мальорку.

Энрике Пенальвер, один из исследователей, пришел в восторг от увиденного: "Это было поразительно. Я сразу смог различить внешнюю и внутреннюю структуру головы, части пищеварительной системы и органов дыхания". Комар обитал на Земле пару миллионов лет после массового вымирания видов, пришедшегося на стык пермского и триасового периодов. По словам Рикардо Переса де ла Фуэнте из Музея естествознания Оксфордского университета, организм личинки приспособлен к жизни в постапокалиптической среде: "Такую же дыхательную систему, как у личинки, мы и сегодня наблюдаем у некоторых групп насекомых".

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