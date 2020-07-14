 Достали осы? Что советуют эксперты (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 04.09.2020

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По Германии

Достали осы? Что советуют эксперты (фото)

Даже если вы не страдаете апифобией, то есть иррациональным страхом пчел и ос, эти насекомые могут сильно мешать общению или отдыху на свежем воздухе. Что делать?

Оса на столе

Берлин • Только успел достать аппетитный бутерброд или сочное яблоко из походного рюкзака где-нибудь посреди тихого леса, а они уже - тут как тут, не говоря уже о городах и прочих населенных пунктах! Конец лета - пик осиного сезона в Германии и не только в Германии. Границ (некоторые) осы не знают - не только государственных, но и личного пространства.

Что советуют делать или не делать немецкие эксперты, если эти вездесущие насекомые проявляют слишком активный интерес к вашим сладостям, другим вкусностям и напиткам, мешая спокойно отдыхать и общаться на летних террасах кафе и ресторанов, балконах, беседках, в парках и других местах на свежем воздухе? 

Оса на пироге со сливами

Главное при отпугивании ос - не делать резких движений

Как отмечает агентство dpa со ссылкой на специалистов из немецкого экологического объединения NABU, нынешний осиный сезон в Германии выдался средним, то есть говорить о настоящем нашествии этих насекомых сейчас нельзя. Многое зависит от погоды в конкретном регионе, но в конце августа их численность повсеместно достигла своего пика - они как раз выращивают потомство и поэтому, так сказать, летят напролом, пытаясь ухватить как можно больше чего-нибудь сладкого и богатого белками. Сладкое предпочитают - себе, протеины - подрастающему в гнездах поколению.

Мириться с непрошенными гостями не стоит, так как в качестве источников протеинов они также используют мертвых животных и могут поэтому переносить на пищу или посуду разные неприятные бактерии. То есть ос нужно отгонять, но делать это без резких движений и не пытаться сдуть насекомых - углекислый газ их сильно раздражает и делает агрессивными. Эксперты рекомендуют прогонять их аккуратно, медленными движениями руки. Напитки же и сладости прикрывать салфеткой, чем-то другим подходящим для этих целей или же просто не брать их с собой наружу.

Осы в стакане со сладким лимонадом

Как обмануть надоедливых насекомых?

Советов по поводу ос можно найти много. Например, баварское экологическое общество LBV рекомендует обманывать этих насекомых с помощью (чистого!) пульверизатора - распылять (чистую!) воду. "Кажется, дождь собирается!" - думают осы и срочно улетают в гнездо, хотя стопроцентной гарантии, конечно, нет. В жаркие дни можно также обрызгивать себя и окружающих. Что еще?

В осиный сезон эксперты рекомендуют избегать одежды в цветочек и парфюмерных изделий с цветочными запахами. Также не следует оставлять на столе остатки пищи, а детей сразу после еды на свежем воздухе - умывать или протирать им лица и руки. Много ос по осени собирается в садах под деревьями - на опавших яблоках и других фруктах. В таких местах нужно быть внимательными, чтобы не наступить на них - особенно, босиком.

Виды ос и штрафы за их убийство

В Германии встречается в общей сложности около 600 видов ос. При этом только 17 видов образуют колонии, остальные выращивают потомство в одиночных гнездах. И всего лишь два вида ос - обыкновенные (Gemeine Wespe) и германские (Deutsche Wespe) - могут, так сказать, становится здесь надоедливыми. Остальные, включая внушающих страх и ужас шершней, на наши продукты питания и напитки не претендуют. Например, в одном термальном комплексе около Кельна гнездо обыкновенных шершней находится в клумбе около лужайки с лежаками. Там просто поставили табличку, объясняющую, что этих соседей не следует бояться, но и не стоит им докучать. На переселение таких гнезд требуется специальное разрешение.

Осы на винограде

Без важной причины убивать этих насекомых - нельзя, как и любых других животных. Каких-то особых  штрафов за убийство ос в Германии не предусмотрено, то есть на них распространяются общие правила. Если речь идет о редких видах, штраф (теоретически) может составлять в некоторых федеральных землях - до 5 тысяч евро, в некоторых - до 50 тысяч евро, в Бранденбурге - до 65 тысяч евро. Однако на практике такие денежные наказания за убийство ос или разрушение их гнезд - большая редкость и не превышают сотни евро. От уплаты, если вообще такая ситуация возникнет, в Германии освобождены только аллергики - пациенты с подтвержденными диагнозами, для которых укус насекомого может представлять особую угрозу для жизни и здоровья.

Смотрите также: 
От пчел до нектарниц

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    Фотогалерея: Кто опыляет наши сады

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    Никто так прилежно не опыляет цветущие сады и поля, как пчелы. Благодаря обыкновенной медоносной пчеле (лат. Apis) мы собираем богатые урожаи, обеспечивающие наше существование. Но не только пчелы стремятся собрать как можно больше нектара и пыльцы. У них есть "конкуренты", причем не только среди насекомых.

  • Шмель

    Фотогалерея: Кто опыляет наши сады

    Шмель

    Более крупный вид семейства настоящих пчел - шмель (лат. Bombus). Как и пчелы, шмели служат своей королеве, а заодно, можно сказать, спасают мир от голодной смерти, опыляя растения. В оранжереях Германии для этого нередко специально размещают шмелиные гнезда.

  • Цветочная оса

    Фотогалерея: Кто опыляет наши сады

    Цветочная оса

    Ну что хорошего можно сказать об осах? Ничего! Назойливые, агрессивные, жалят часто и больно... Большая часть ос в процессе опыления участия не принимает. Однако цветочные осы, они же мазарины (лат. Masarinae), собирают пыльцу и переносят ее. Причем, в отличие от пчел, - в зобу.

  • Журчалка

    Фотогалерея: Кто опыляет наши сады

    Журчалка

    Журчалки (лат. Syrphidae) - двукрылые насекомые из подряда короткоусых. Они тоже очень любят пыльцу и сладкий нектар. Несмотря на окраску, напоминающую окраску опасных ос, журчалки абсолютно безобидны И полезны. Причем, во всех отношениях: даже их личинки избавляют растения от тли.

  • Бабочка

    Фотогалерея: Кто опыляет наши сады

    Бабочка

    Известно более 18 тысяч видов отряда чешуекрылых, или попросту - бабочек (лат. Lepidоptera Linnaeus). Перелетая с цветка на цветок, бабочки переносят пыльцу, хоть и в небольшом количестве. Зато, в отличие от пчел, бабочки различают оттенки красного цвета и поэтому опыляют те растения, на которые пчелы могут и не обратить внимания.

  • Бражник молочайный

    Фотогалерея: Кто опыляет наши сады

    Моль

    Эта невзрачная на вид родственница бабочки известна под именем настоящей моли (лат. Tineidae). Основное отличие: моль ищет нектар ночью, и поэтому яркая окраска крыльев, как у бабочки, ей просто ни к чему.

  • Жук - бронзовка

    Фотогалерея: Кто опыляет наши сады

    Жук-бронзовка

    Жук, опыляющий цветы? Во всяком случае, жук бронзовка (лат. Cetoniinae) из семейства пластинчатоусых именно этим и занимается. Взрослые особи жука с блестящим панцирем питаются цветочным нектаром, древесным соком и фруктами. Известно более 4000 видов этого насекомого.

  • Карликовый геккон

    Фотогалерея: Кто опыляет наши сады

    Пресмыкающиеся

    Невероятно, но факт: некоторые виды змей и ящериц, как, например, гекконы (на снимке) также умеют опылять растения. Особенно важную роль рептилии играют на островах, где наблюдаются их более многочисленные популяции. Их рацион включает фрукты, цветочный нектар и пыльцу.

  • Сейшельская нектарница

    Фотогалерея: Кто опыляет наши сады

    Нектарницы

    Так окрестили семейство птиц из отряда воробьинообразных (лат. Nectariniidae). Сейшельская нектарница (на снимке) - мелкая певчая птица, которая с удовольствием лакомится цветочным нектаром. Птичка размером 12 сантиметров предпочитает цветы гибискуса.

  • Летучая мышь

    Фотогалерея: Кто опыляет наши сады

    Летучая мышь

    Это миниатюрное чудовище, вылетающее на охоту по ночам, тоже питается сладким нектаром, как бы вылизывая его своим длинным языком. При этом летучие мыши (лат. Microchiroptera) из отряда рукокрылых отлично справляются с задачей опыления. Отдельные виды растений особо зависимы от их усердия и поэтому распускают бутоны своих цветов с наступлением темноты.

  • Мышиный лемур

    Фотогалерея: Кто опыляет наши сады

    Лемуры

    Их можно считать пчелами Мадагаскара: лемуры (лат. Lemuriformes) из подотряда мокроносых приматов. Карликовые разновидности (на снимке) пьют нектар, окуная нос в цветок. А потом перебираются к следующему…

    Автор: Бригитте Остерат, Инга Ваннер


Контекст

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