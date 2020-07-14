Достали осы? Что советуют эксперты (фото)

Берлин • Только успел достать аппетитный бутерброд или сочное яблоко из походного рюкзака где-нибудь посреди тихого леса, а они уже - тут как тут, не говоря уже о городах и прочих населенных пунктах! Конец лета - пик осиного сезона в Германии и не только в Германии. Границ (некоторые) осы не знают - не только государственных, но и личного пространства.

Что советуют делать или не делать немецкие эксперты, если эти вездесущие насекомые проявляют слишком активный интерес к вашим сладостям, другим вкусностям и напиткам, мешая спокойно отдыхать и общаться на летних террасах кафе и ресторанов, балконах, беседках, в парках и других местах на свежем воздухе?

Главное при отпугивании ос - не делать резких движений

Как отмечает агентство dpa со ссылкой на специалистов из немецкого экологического объединения NABU, нынешний осиный сезон в Германии выдался средним, то есть говорить о настоящем нашествии этих насекомых сейчас нельзя. Многое зависит от погоды в конкретном регионе, но в конце августа их численность повсеместно достигла своего пика - они как раз выращивают потомство и поэтому, так сказать, летят напролом, пытаясь ухватить как можно больше чего-нибудь сладкого и богатого белками. Сладкое предпочитают - себе, протеины - подрастающему в гнездах поколению.

Мириться с непрошенными гостями не стоит, так как в качестве источников протеинов они также используют мертвых животных и могут поэтому переносить на пищу или посуду разные неприятные бактерии. То есть ос нужно отгонять, но делать это без резких движений и не пытаться сдуть насекомых - углекислый газ их сильно раздражает и делает агрессивными. Эксперты рекомендуют прогонять их аккуратно, медленными движениями руки. Напитки же и сладости прикрывать салфеткой, чем-то другим подходящим для этих целей или же просто не брать их с собой наружу.

Как обмануть надоедливых насекомых?

Советов по поводу ос можно найти много. Например, баварское экологическое общество LBV рекомендует обманывать этих насекомых с помощью (чистого!) пульверизатора - распылять (чистую!) воду. "Кажется, дождь собирается!" - думают осы и срочно улетают в гнездо, хотя стопроцентной гарантии, конечно, нет. В жаркие дни можно также обрызгивать себя и окружающих. Что еще?

В осиный сезон эксперты рекомендуют избегать одежды в цветочек и парфюмерных изделий с цветочными запахами. Также не следует оставлять на столе остатки пищи, а детей сразу после еды на свежем воздухе - умывать или протирать им лица и руки. Много ос по осени собирается в садах под деревьями - на опавших яблоках и других фруктах. В таких местах нужно быть внимательными, чтобы не наступить на них - особенно, босиком.

Виды ос и штрафы за их убийство

В Германии встречается в общей сложности около 600 видов ос. При этом только 17 видов образуют колонии, остальные выращивают потомство в одиночных гнездах. И всего лишь два вида ос - обыкновенные (Gemeine Wespe) и германские (Deutsche Wespe) - могут, так сказать, становится здесь надоедливыми. Остальные, включая внушающих страх и ужас шершней, на наши продукты питания и напитки не претендуют. Например, в одном термальном комплексе около Кельна гнездо обыкновенных шершней находится в клумбе около лужайки с лежаками. Там просто поставили табличку, объясняющую, что этих соседей не следует бояться, но и не стоит им докучать. На переселение таких гнезд требуется специальное разрешение.

Без важной причины убивать этих насекомых - нельзя, как и любых других животных. Каких-то особых штрафов за убийство ос в Германии не предусмотрено, то есть на них распространяются общие правила. Если речь идет о редких видах, штраф (теоретически) может составлять в некоторых федеральных землях - до 5 тысяч евро, в некоторых - до 50 тысяч евро, в Бранденбурге - до 65 тысяч евро. Однако на практике такие денежные наказания за убийство ос или разрушение их гнезд - большая редкость и не превышают сотни евро. От уплаты, если вообще такая ситуация возникнет, в Германии освобождены только аллергики - пациенты с подтвержденными диагнозами, для которых укус насекомого может представлять особую угрозу для жизни и здоровья.

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