Командующему контингентом ФРГ в Афганистане вручен орден "За заслуги перед ФРГ"

Командующему контингентом бундесвера в Афганистане, бригадному генералу Йенсу Арльту (Jens Arlt) вручена одна из высших наград ФРГ - орден "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия". На церемонии вручения, которая состоялась в пятницу, 17 сентября, во дворце Бельвю в Берлине, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) особо отметил мужество немецких военнослужащих, участвовавших в эвакуации граждан Германии и афганского мирного населения из Афганистана.



С помощью около 500 солдат и офицеров бундесвера, задействованных в этой операции, из Афганистана были вывезены 5300 человек - граждан 45 стран. Эта миссия потребовала от ее участников огромных усилий - "более масштабных, чем большинство людей может себе представить", подчеркнул Штайнмайер. Одновременно он напомнил о "ряде болезненных вопросов", касающихся захвата власти в Афганистане радикальным исламистским движением "Талибан"после ухода из страны международной военной миссии. Некоторые из вопросов, по словам президента ФРГ, звучат так: "Почему, несмотря на большие личные усилия и использованные ресурсы, в Афганистане не удалось создать стабильный, самостоятельный политический и общественный порядок?" и "Почему афганское государственное руководство и вооруженные силы, в которые мы столько инвестировали на протяжении долгих лет, сдались в столь короткий срок?"



Ожидается, что с военнослужащими бундесвера, вернувшимися из Афганистана, 22 сентября встретится канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Встреча пройдет в городке Зедорф в федеральной земле Нижняя Саксония. Меркель вручит военным награды за участие в эвакуации.

Смотрите также: