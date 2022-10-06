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Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер правительства РФ Татьяна ГоликоваФото: Vladimir Fedorenko/Sputnik/picture alliance
ПолитикаРоссия

У семьи вице-премьера РФ обнаружили активы на 50 млрд рублей

Анна Неверова
51 мин. назад

У вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и ее ближайших родственников обнаружили несколько вилл в Европе, гольф-клубы в России и Испании, а также частный самолет.

https://www.dw.com/ru/komanda-navalnogo-obnaruzila-u-semi-vicepremera-rf-aktivy-na-50-mlrd-rublej/a-63364993

Команда Алексея Навального в четверг, 6 октября, опубликовала расследование об активах семьи вице-премьера РФ, отвечающего за социальную политику в стране, Татьяны Голиковой. Как утверждают представители оппозиционера, состояние чиновницы и ее ближайших родственников оценивается минимум в 50 миллиардов рублей.

"Личное состояние Татьяны Голиковой - это больше, чем все расходы Свердловской области на здравоохранение, это пять годовых бюджетов на медицину всей Калужской области", - утверждают авторы расследования.

Недвижимость, инвестиции и самолет семьи Голиковой

По данным команды Навального, семье Голиковой принадлежат самолет, гольф-клуб в Испании и три гольф-клуба в России, несколько вилл в Испании и Португалии, недвижимость на Лазурном берегу и в России, а также доли в фармацевтических компаниях.

В частности, в расследовании говорится, что семья Голиковой зарабатывает на разработанной в РФ вакцине против коронавируса "Спутник V", владея долей в компании "Генериум", которая является крупнейшим производителем этого препарата. Кроме того, пасынок вице-премьера РФ, сын бывшего зампреда правительства Виктора Христенко Владимир владеет через кипрские фирмы компанией "Нанолек", чьи вакцины, по данным соратников Навального, включают в национальный календарь профилактических прививок.

ФБК: Голикова живет в доме стоимостью полмиллиарда рублей

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) утверждается, что Татьяна Голикова живет в Подмосковье в доме площадью 1800 квадратных метров. Его стоимость оценивается в полмиллиарда рублей. На территории располагаются помимо прочего дом прислуги площадью 430 квадратных метров, гараж, каскадные пруды и водопады. Формально, по данным расследователей, дом принадлежит мужу Голиковой Виктору Христенко.

У вице-премьера РФ, по утверждению команды Навального, также имеется личный самолет Bombardier Challenger 600 стоимостью 32 млн долларов. Ее супруг владеет тремя гольф-клубами в России (в Московской области и под Санкт-Петербургом). Еще один гольф-клуб, который обнаружили у семьи Голиковой, находится в Испании. На его территории помимо прочего располагается вилла, еще пять вилл находятся в процессе строительства. В Испании семье вице-премьера РФ также принадлежит еще одна вилла за 18 миллионов евро. Кроме того, ее семья владеет двумя виллами в Португалии, говорится в расследовании.

Команда Навального называет Татьяну Голикову одной из самых влиятельных чиновниц в стране. "Мы в Фонде борьбы с коррупцией будем требовать безотлагательного включения Голиковой в санкционные списки", - заявляют авторы расследования.

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