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КНДР испытала двигатели нового типа для баллистической ракет

Евгений Жуков
15 ноября 2023 г.

В Японии считают, что, проводя испытания твердотопливных двигателей, Пхеньян стремится повысить свой "потенциал внезапного нападения". КНДР заявила, что испытала "сверхмощные" двигатели для новых ракет.

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Предоставленная ЦТАК фотография, на которой, как утверждается, зафиксировано испытание твердотопливного ракетного двигателя
Предоставленная ЦТАК фотография, на которой, как утверждается, зафиксировано испытание твердотопливного ракетного двигателяФото: Korean Central News Agency/Korea News Service/AP/picture alliance

Северная Корея заявила, что провела успешные испытания твердотопливных двигателей для новых баллистических ракет средней дальности. Об этом в среду, 15 ноября, сообщило государственное информагентство КНДР ЦТАК, подчеркнув, что новая ракета "имеет важное стратегическое значение". Агентство AP отмечает, что эта разработка позволит Пхеньяну "пополнить свой ядерный арсенал более мощным и трудно обнаруживаемым оружием, способным нанести удар по американским военным базам на Гуаме и в Японии".

По данным ЦТАК, первое наземное испытание двигателя первой ступени состоялось 11 ноября, а второй ступени - 14 ноября. В Пхеньяне утверждают, что по результатам испытаний был достигнут "очень удовлетворительный результат", и это дало "прочную гарантию для надежного ускорения разработки" новой ракеты.

Эти испытания стали очередным шагом КНДР в разработке вооружений, и эта деятельность, по мнению некоторых аналитиков, может быть активизирована благодаря предполагаемому военному сотрудничеству с Россией, отмечает AP. Последнее из ряда испытаний было проведено во вторник, 14 ноября, когда в Северную Корею для проведения переговоров об обмене торговыми и технологическими достижениями прибыл министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, комментируя северокорейские испытания твердотопливных ракетных двигателей, заявил, что таким образом КНДР пытается повысить свой "потенциал внезапного нападения". "Мы считаем, что Северная Корея может предпринять дальнейшие провокационные действия, включая ракетные пуски и ядерные испытания, и японское правительство сделает все возможное для сбора информации, анализа и разведки", - сказал он на пресс-конференции.

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