КНДР разместила войска и оружие близ границы с Южной Кореей

После приостановки действия межкорейского военного соглашения 2018 года Северная Корея восстанавливает разрушенные охранные посты в демилитаризованной зоне, заявили в Сеуле.

После частичной приостановки действия военного соглашения между Южной и Северной Кореями власти КНДР разместили войска и тяжелые вооружения в демилитаризованной зоне вблизи границы двух стран. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщило южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на вооруженные силы страны. По всей видимости, Пхеньян пытается восстановить охранные посты, которые были демонтированы после заключения межкорейского военного соглашения в 2018 году, указали представители ВС Южной Кореи.

По их данным, тяжело вооруженные северокорейские солдаты с 24 ноября восстанавливали пост в нескольких местах. В настоящее время КНДР восстанавливает несколько постов охраны, но ожидается, что будут восстановлены все из них, сообщил журналистам высокопоставленный представитель южнокорейской армии.

Южная Корея внимательно следит за действиями КНДР

В Сеуле пообещали внимательно следить за действиями КНДР, чтобы обнаружить признаки готовящихся провокаций. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль также предупредил, что в Сеуле будут наблюдать за действиями вблизи границы.

Тем временем в Пхеньяне заявили о продолжении запусков спутников и осуществлении своих суверенных прав, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на МИД.

Сеул частично приостановил действие межкорейского соглашения 2018 года

22 ноября стало известно, что Сеул приостановил действие части межкорейского соглашения 2018 года о снижении военной напряженности. Решение принято в ответ на запуск Северной Кореей военного разведывательного спутника. Правительство также решило возобновить разведку и наблюдение на границе. "Северная Корея ясно демонстрирует, что у нее нет желания соблюдать военное соглашение от 19 сентября, призванное снизить военную напряженность на Корейском полуострове и укрепить доверие", - заявил премьер-министр Хан Док Су. Приостановка действия пункта 3 статьи 1 соглашения позволит Сеулу немедленно восстановить разведывательные операции в районе военной демаркационной линии, разделяющей две Кореи.

Днем ранее КНДР совершила третью попытку запуска военного разведывательного спутника, которая, по информации ЦТАК, завершилась успехом. Сообщалось, что спутник "Маллиген-1" удалось вывести на орбиту, за происходящим следил лично лидер КНДР Ким Чен Ын. Страна также планирует в "скором времени" запустить еще несколько подобных спутников, отметило ЦТАК.

В 2018 году обе Кореи взорвали 10 из 11 охранных постов в демилитаризованной зоне в рамках соглашения о снижении напряженности и предотвращении случайных столкновений.

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