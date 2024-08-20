Китай значительно сократил закупки нефти из России

Объем поставок нефти из РФ в КНР упал до 1,76 млн баррелей в сутки. Это самый низкий показатель с сентября 2022 года.

В июле текущего года суммарный объем импорта сырой нефти из России в Китай упал на 7,4% по сравнению с показателем июля прошлого года и составил 1,76 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с сентября 2022 года, пишет агентство Reuters со ссылкой на статистику Главного таможенного управления Китая, опубликованную во вторник, 20 августа.

Снижение спроса на топливо в КНР продолжалось последние несколько месяцев. Если в марте 2024-го Китай наращивал объемы ввоза российской нефти, достигавшие тогда 2,55 млн баррелей в сутки, то во втором квартале началось сокращение импорта: к июлю он упал на 30% по сравнению с мартовскими показателями. Остановить этот процесс не смог и майский визит президента РФ Владимира Путина к председателю КНР Си Цзиньпину. В последующие месяцы, как пишет издание The Moscow Times, падение спроса на российское сырье даже ускорилось.

Reuters объясняет эту тенденцию тем, что низкая маржа переработки и низкий спрос на топливо ограничили работу китайских государственных и независимых нефтеперерабатывающих заводов.

В то же время Пекин увеличивает закупки нефти у других поставщиков. Так, поставки из Саудовской Аравии в июле выросли на 13%, до 1,51 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом, а импорт из Малайзии - на 61%, до 1,46 баррелей за сутки в годовом исчислении.

Китай - крупнейший покупатель российской нефти, и снижение импорта в эту страну отразилось на доходах, получаемых Москвой от продаж топлива за рубеж. Как отмечают в финском Центре исследований в области энергетики и чистого воздуха CREA , в июле ежемесячные доходы России от экспорта ископаемого топлива составили 656 млн евро в день, что стало самым низким показателем в 2024 году.