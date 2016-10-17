 Китай отправил к орбитальной станции корабль с тремя тайконавтами | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.06.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Китай отправил к орбитальной станции корабль с тремя тайконавтами

Экипаж космического корабля "Шэньчжоу-14" пробудет на станции "Тяньгун" полгода, завершит ее строительство и подготовит к присоединению двух новых модулей.

Члены экипажа Шэньчжоу-14 Чэнь Дун, Цай Цзючжэ и Лю Ян перед полетом.

Члены экипажа "Шэньчжоу-14" Чэнь Дун, Цай Цзючжэ и Лю Ян перед полетом.

Китай запустил космический корабль "Шэньчжоу-14" с тремя тайконавтами на борту к Национальной космической станции "Тяньгун" для выполнения шестимесячной миссии, сообщает агентство Xinhuaв воскресенье, 5 июня.

На орбиту корабль вывела ракета-носитель Long March-2 F. По плану, тайконавты проведут на "Тяньгун" полгода. За это время они должны завершить ее строительство и при поддержке наземной команды подготовить присоединение к жилому модулю "Тяньхэ", отправленному в апреле, еще двух лабораторных модулей - "Вэньтян" и "Мэнтян". Их планируется запустить в июле и октябре соответственно.

Экипаж "Шэньчжоу-14" состоит из трех человек: командира Чэнь Дуна, а также Цай Цзючжэ и Лю Ян, которая в 2012 году стала первой китаянкой, совершившей полет в космос. Космическая станция, строительство которой планируется завершить к концу 2022 года, станет "важной вехой в 30-летней космической программе Китая и ознаменует начало постоянного проживания китайцев в космосе", отмечает агентство Reuters. Она станет третьей в истории космонавтики многомодульной станцией после "Мира" и МКС.

Смотрите также:

  • Станция Мир в 1995 году

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Советский форпост

    Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.

  • Стыковка станции Мир с шаттлом Atlantis

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Международное сотрудничество

    После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.

  • Группа астронавтов на станции Мир

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Многочисленные посетители

    В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.

  • Поврежденные солнечные батареи на станции Мир

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Неудачи, поломки, неисправности…

    Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.

  • Станция Мир

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    На пути к МКС

    США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.

  • Станция Мир перез затоплением в 1998 году

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Конец пилотного проекта

    Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина

    Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина


Смотреть видео 03:43

Космодром Байконур глазами астронавта Томаса Райтера, который летал и на станцию "Мир", и на МКС (02.06.2020)

Контекст

Китайские тайконавты вернулись на Землю с орбитальной станции

Трое тайконавтов пробыли на станции "Тяньгун" полгода - рекордный по продолжительности срок для космонавтики КНР. Впервые в космосе побывала женщина-тайконавт.  

Блеск и нищета Байконура, или Как корреспондент Deutsche Welle ракету в космос провожал

После развала СССР для легендарного Байконура настали нелегкие времена. Но закрывать эту страницу истории еще рано, уверен побывавший на космодроме спецкорреспондент Deutsche Welle Роман Гончаренко.  

Китай пожаловался в ООН на компанию Маска из-за спутников Starlink

Спутники, запущенные компанией Илона Маска в рамках проекта Starlink, опасно сближались с китайской орбитальной станцией "Тяньгун", которой пришлось менять траекторию полета, утверждает Пекин.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как купить билет в космос стоимостью 200 тысяч долларов (17.07.2018)  

Китай: запуск корабля "Шэньчжоу -11" (17.10.2016)  

Александер Герст – первый в истории немец-командир МКС (31.01.2018)  

Реклама

Самые читаемые

Арестович о 100 днях войны: Мы разбили не менее трети войск РФ  

Исследование: ФРГ может оказаться в зависимости от поставок из КНР  

Каким будет "новый Казахстан": самое важное о референдуме по конституции  