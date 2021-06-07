 Китай возмущен критикой со стороны НАТО | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.06.2021

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Мир

Китай возмущен критикой со стороны НАТО

НАТО идет на конфронтацию, преувеличивая исходящую от Пекина угрозу, заявило представительство КНР в ЕС. Альянс считает рост влияния Китая и его международную политику вызовом, требующим ответа.

Флаги Китая и НАТО

Китай с возмущением отвергает критику со стороны НАТО. Североатлантический альянс преувеличивает угрозу, исходящую от Пекина, и тем самым идет на конфронтацию, заявило представительство КНР в Евросоюзе во вторник, 15 июня. Ведомство призвало НАТО "рационально наблюдать за развитием" Китая, прекратить распространение разного рода "теорий угроз" и не использовать "легитимные интересы и права" Пекина в качестве предлога для "искусственно" создаваемого столкновения.

Участники саммита НАТО в Брюсселе в итоговой декларации указали, что рост влияния Китая и проводимая Пекином международная политика могут "бросать вызовы", на которые альянсу следует найти ответ. "Политика принуждения" Пекина идет вразрез с ценностями, на которых базируется НАТО, подчеркнули члены блока.

При этом канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в ходе саммита призвала остальных участников "отыскать правильный баланс" в отношениях с Китаем. Пекин является соперником по многим темам и в то же время выступает партнером по ряду вопросов, отметила глава правительства ФРГ.

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  • Peking Belt and Road Forum for International Cooperation; Xi Jinping; Wladimir Putin (picture-alliance/dpa/V. Sharifulin)

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    Автор: Михаил Бушуев


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