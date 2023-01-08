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В аэропорту Шанхая убирают заграждения для пассажировФото: CNS/AFP
ПолитикаКитай

Китай отменил карантин для приезжих из-за границы

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Отмена карантина в КНР происходит на фоне гигантской волны заражений коронавирусом. Тем не менее опрошенные СМИ в аэропортах пассажиры довольны решением китайских властей.

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Въезд и выезд из Китая значительно упрощаются: с воскресенья, 8 января, КНР отменяет обязательный карантин для приезжих из-за границы, действовавший на протяжении последних трех лет. Теперь прибывающим из-за рубежа достаточно предъявить негативный результат теста на коронавирус со сроком давности не более 48 часов.

Пассажиры, опрошенные в китайских аэропортах, выразили удовлетворение решением китайских властей, несмотря на тот факт, что карантин в КНР отменяется на фоне свирепствующей в стране гигантской волны коронавируса. "Это был необходимый шаг", - сказала одна из опрошенных в аэропорту Шанхая. "Кто же хочет сидеть в карантине? Никто!" - отметила другая.

В аэропорту Пекина 8 января уже не было барьеров, которые до сих пор разделяли приезжих из-за границы и из других районов КНР. Исчезли и сотрудники аэропорта в защитных костюмах.

Масштабная волна коронавируса в Китае

В Китае в настоящее время свирепствует масштабная волна коронавируса. По неофициальным данным, в стране ежедневно заражается около миллиона человек, крематории не успевают сжигать трупы умерших. Резкий рост количества заражений не прекращается с тех пор, как в начале декабре власти КНР отказались от политики нулевой терпимости к коронавирусу, отменив практически все антикоронавирусные ограничения.

Во всем мире нарастает обеспокоенность по поводу новых вариантов коронавируса, которые могут проникнуть из Китая в другие страны. Многие государства, в том числе Германия, ввели обязательное тестирование на ковид для прибывающих из КНР. Правительство ФРГ предостерегло от поездок в Китай, которые не являются абсолютно необходимыми. Китай назвал ограничения для приезжих из КНР неприемлемыми и пригрозил ответными мерами.

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